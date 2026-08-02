Идеальные для салатов и супов: рецепт маринованных огурцов на зиму кубиками.

Если хочется сэкономить время зимой, приготовьте огурцы, порезанные кубиками. Такая консервация отлично подходит для рассольника, оливье, винегрета и других салатов.

Рецепт основан на классическом способе маринования, но овощи закрывают уже нарезанными и без стерилизации. Об этом пишет Shuba.

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Ингредиенты

Для двух 2-литровых банок понадобятся:

огурцы – 2 кг;

чеснок - 2 зубчика;

укроп – 1 пучок;

лавровый лист – 2 шт.;

черный перец горошком – 4 шт.;

уксус 9% - 8 ч. л.

Для маринада:

вода - 1,5 л;

сахар – 5 ст. л.;

соль – 2 ст. л.

Способ приготовления

Чтобы огурцы остались хрустящими, сначала замочите в холодной воде на 15–20 минут. Затем хорошо вымойте, срежьте кончики, обсушите и нарежьте одинаковыми небольшими кубиками. Укроп промойте, а чеснок очистите. В чистые банки положите укроп, чеснок, лавровый лист и черный перец горошком. Заполните емкости нарезанными огурцами. Вскипятите около 2 литров воды и залейте огурцы кипятком. Оставьте до полного охлаждения. Пока заготовка настаивается, простерилизуйте банки и крышки. Для маринада доведите до кипения 1,5 литра воды, добавьте соль и сахар, перемешайте до полного растворения. Слейте из банок охлажденную воду. В каждую влейте по 4 чайные ложки 9% уксуса, после чего залейте кипящим маринадом и сразу закатайте герметично. Переверните банки вверх дном, укутайте теплым одеялом и оставьте до полного охлаждения. Перед использованием достаточно слить маринад, убрать специи и добавить огурцы в любимые блюда. По желанию их можно подать и как самостоятельную закуску, дополнив репчатым луком и растительным маслом.

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