Теперь украинцы могут вступить в армию без обращения в ТЦК: как это сделать

В Украине во время военного положения действует механизм добровольного призыва, позволяющий вступить на военную службу без личного обращения в территориальный центр комплектования и социальной поддержки. Для этого кандидат должен напрямую взаимодействовать с избранной воинской частью.

Об этом сообщил Киевский городской ТЦК и СП. В Киевском городском ТЦК и СП объяснили, что доброволец может самостоятельно выбрать воинскую часть, в которой он хочет проходить службу. После этого необходимо пройти собеседование с командованием и получить его согласие на зачисление.

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Следующим шагом является подача заявления о желании проходить военную службу. После принятия положительного решения командир воинской части может самостоятельно выдать кандидату направление на прохождение военно-врачебной комиссии (ВЛК). С момента получения такого направления лицо не может принудительно мобилизовать по меньшей мере в течение пяти дней.

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После успешного прохождения ВЛК, кандидат прибывает в воинскую часть для оформления на службу. При необходимости он также проходит базовую общевойсковую подготовку.

В ТЦК обратили внимание, что такой порядок касается исключительно добровольцев, вступающих в ряды Вооруженных сил Украины по мобилизации. Для граждан, планирующих проходить службу по контракту, продолжает действовать стандартная процедура оформления.

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