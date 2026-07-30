Внимание, метеозависимость: ожидается магнитная буря желтого уровня

Магнитные бури могут влиять на атмосферное давление, из-за чего метеочувствительные люди иногда жалуются на головные боли, усталость, сонливость или повышенный уровень стресса. Уровень активности оценивается по планетарному К-индексу по шкале от 0 до 9. Если показатель достигает 5 и выше, это свидетельствует о сильной магнитной буре.

В четверг, 30 июля, ожидается геомагнитная активность с К-индексом 4. Это желтый уровень, соответствующий магнитной буре средней интенсивности. Об этом сообщает Центр прогнозирования космической погоды (SWPC) NOAA.

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Следует помнить, что прогнозы могут изменяться. Специалисты обновляют данные о солнечной активности каждые три часа, поэтому рекомендуется следить за актуальной информацией.

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Что такое магнитная буря

Магнитная буря возникает из-за мощных вспышек и выбросов энергии на Солнце. Вместе с ними в космос попадают заряженные частицы – протоны и электроны. Достигнув магнитосферы Земли, они взаимодействуют с ней, вызывая геомагнитные возмущения.

Для оценки силы таких явлений используют К-индекс. Показатели от 1 до 4 считаются слабыми или умеренными и часто остаются незаметными. Если К индекс превышает 5, буря классифицируется как сильная и может влиять не только на самочувствие людей, но и на работу спутниковой связи, навигационных систем и других средств коммуникации. При К-индексе 7–8 в некоторых регионах можно наблюдать полярное сияние.

Как магнитные бури могут влиять на самочувствие

Во время геомагнитных возмущений некоторые люди могут испытывать головные боли, усталость, раздражительность, сонливость или общее ухудшение самочувствия. Специальных препаратов от воздействия магнитных бурь не существует, однако при необходимости можно облегчить симптомы с помощью рекомендованных врачом средств.

Как поддержать организм

Чтобы легче перенести период повышенной геомагнитной активности, специалисты советуют:

соблюдать режим сна и полноценно отдыхать;

сбалансированно питаться;

ограничить употребление алкоголя, жирной и слишком соленой пищи, а также уменьшить количество кофе;

пить достаточно чистой воды и травяных чаев;

больше времени проводить на свежем воздухе, избегая длительного пребывания под прямым солнцем;

поддерживать умеренную физическую активность;

по возможности избегать стрессовых ситуаций;

людям с хроническими заболеваниями иметь под рукой необходимые лекарства и не переутомляться.

Также полезны могут быть контрастный душ утром для бодрости и теплая ванная вечером для расслабления.

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