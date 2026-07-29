Сенат поддержал законопроект Грэмма о санкциях против рф

Сенат США во время процедурного голосования 28 июля поддержал начало рассмотрения законопроекта, предусматривающего ужесточение санкций против России и Ирана. Автором документа был покойный сенатор-республиканец Линдси Грэм.

Об этом сообщает " Общественное ". За начало процедуры рассмотрения законопроекта проголосовали 86 сенаторов.

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Процедурное голосование открывает этап прений и внесение письменных поправок. После завершения обсуждения Сенат должен провести финальное голосование по принятию документа.

В случае одобрения законопроекта Сенатом, его передадут в Палату представителей. Если документ поддержат обе палаты Конгресса, он поступит на подпись президенту США Дональду Трампу.

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Законопроект предусматривает введение новых санкций против российских чиновников, а также дает президенту США право устанавливать существенные пошлины для стран, которые продолжают закупать российские энергоносители или способствуют обходу санкций, введенных против Москвы.

Кроме того, документ позволяет американскому президенту вводить импортные пошлины в размере до 100% по отношению к государствам, которые остаются крупными покупателями российской нефти и газа. Среди таких стран упоминаются Индия, Япония и некоторые государства Европейского Союза.

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