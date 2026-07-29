Как из бочки: рецепт квашеных огурцов на зиму

Квашенные огурцы с насыщенным вкусом и приятной хрусткостью легко приготовить дома. По этому рецепту они получаются почти такими же, как традиционные бочковые, но хранятся в обычных стеклянных банках под металлической крышкой всю зиму.

Для лучшего результата выбирайте свежие, плотные и небольшие огурцы. Именно они после квашения остаются упругими и не теряют текстуру. Об этом пишет Shuba.

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Количество чеснока и укропа можно изменять по своему вкусу. Эти ингредиенты придают закуске характерный аромат, но не мешают естественному процессу ферментации. Квашеные огурцы относятся к ферментированным продуктам, которые ценят не только вкус, но и полезные свойства. Благодаря природному брожению они хорошо сохраняются без потери вкусовых качеств.

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Ингредиенты (на 3-литровую банку)

огурцы – 2 кг;

укроп – 30 г;

чеснок – 5 зубчиков;

соль - 60 г;

вода – 1,2 л.

Способ приготовления

Переберите огурцы, срежьте плодоножки и тщательно промойте. Залейте прохладной водой и оставьте на 6 часов. Замачивание поможет сделать плоды более упругими и хрустящими. Промойте укроп, очистите чеснок и нарежьте его большими кусочками. В холодной воде полностью растворите соль. Трехлитровую банку хорошо вымойте и высушите. На дно банки уложите часть укропа и чеснока, после чего плотно выложите огурцы. Залейте их подготовленным рассолом и накройте крышкой. Оставьте банку при комнатной температуре на 3–4 дня. За это время начнется процесс природного молочнокислого брожения. После ферментации слейте рассол в кастрюлю и прокипятите его в течение 5 минут. Огурцы быстро промойте горячей водой и снова залейте кипящим рассолом. Накройте банку крышкой и поставьте в большую кастрюлю. Налейте теплую воду так, чтобы она не доходила примерно 3 см до горлышка банки. После закипания стерилизуйте 15 минут. Сразу после стерилизации герметично закатайте банку. Переверните ее вверх дном, укутайте и оставьте до полного охлаждения. Во время брожения банк лучше держать в темном месте при стабильной комнатной температуре. Скорость ферментации зависит от температуры: в тепле процесс проходит быстрее, однако самый лучший вкус формируется постепенно. Если планируете потреблять огурцы без длительного хранения, периодически пробуйте их, чтобы определить момент, когда они приобретут желаемую кислинку.

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