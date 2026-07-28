Ливни, грозы и град: прогноз погоды в Украине на 28 июля

Во вторник, 28 июля, в Украине ожидается существенное ухудшение погодных условий. Из-за прохождения атмосферного фронта в большинстве областей прогнозируют дожди, грозы, местами град и шквалы.

Укргидрометцентр объявил штормовое предупреждение — порывы ветра будут кое-где достигать 20 м/с. Сложнейшая погодная ситуация ожидается в центральных регионах, а также в Черниговской, Сумской и Харьковской областях. Там синоптики прогнозируют самые интенсивные дожди. Кроме того, в центральной части страны, а также в Николаевской, Херсонской, Запорожской, Черниговской, Сумской и Харьковской областях возможны грозы, град и шквалы со скоростью 15-20 м/с.

Главные истории дня

В ночь на 28 июля сухая погода сохранится только на востоке и юго-востоке Украины. Ветер будет северо-западного направления со скоростью 7–12 м/с, однако в западных областях его порывы местами также будут усиливаться до 15–20 м/с. По прогнозам синоптиков, неустойчивые погодные условия сохранятся в течение всего дня.

После жары придет похолодание

После жарких выходных температура воздуха заметно снизится. Ночью столбики термометров будут показывать +13...+18°C, а в западных областях от +10 до +15°C.

В дневные часы воздух прогреется до +21...+26°C. Теплее всего традиционно будет на юго-востоке, где местами температура достигнет +29 °C.

В Киеве и области ожидается переменная облачность, кратковременные дожди и грозы. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. В столице ночью прогнозируют +16...+18°C, днем - +22...+24°C. В Киевской области температура ночью будет +13...+18 °C, а днем — +21...+26 °C.

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Как обезопасить себя во время непогоды

Во время грозы и сильного ветра специалисты рекомендуют не находиться вблизи деревьев, рекламных конструкций, линий электропередач и старых построек, ведь сильные порывы могут ломать ветки и повреждать ненадежно закрепленные объекты.

Автомобили желательно парковать подальше от деревьев и билбордов. Во время грозы также не рекомендуется купаться в открытых водоемах, оставаться на открытой местности и пользоваться электронными устройствами под открытым небом.

Если непогода застала вас на улице, стоит как можно быстрее укрыться в капитальном здании и переждать опасные погодные явления. Синоптики призывают учитывать прогноз при планировании поездок и дел, ведь штормовое предупреждение будет действовать в течение всего дня 28 июля.

Напомним, мы уже писали, какие регионы Украины накроет адская жара.

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