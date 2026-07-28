Не надо монтировать: топ-3 самые популярные мобильные кондиционеры, которые спасут в жару

В летнюю жару мобильные кондиционеры становятся хорошей альтернативой традиционным сплит-системам, особенно если установка внешнего блока невозможна или нежелательна. Такие устройства не требуют сложного монтажа, легко перемещаются между комнатами и быстро вводятся в эксплуатацию.

После обзора принципа работы и стоимости кондиционеров без внешнего блока "Фокус" собрал три актуальных модели, доступных на украинском рынке. Ниже – их характеристики, преимущества, недостатки и отзывы пользователей. Об этом пишет Фокус.

Главные истории дня

Scandix SC7000

Scandix SC7000 – самая компактная модель в подборке, которая подходит для охлаждения помещений площадью до 25 квадратных метров. При потребляемой мощности 780 Вт кондиционер обеспечивает охлаждение мощностью 7 BTU.

Кроме основного режима устройство поддерживает вентиляцию, осушение воздуха и ночной режим, который автоматически изменяет температуру для комфортного сна. Кондиционер можно управлять с помощью кнопок на корпусе или пульта дистанционного управления. Также предусмотрена блокировка от детей.

Модель работает на экологичном хладагенте R290, оснащена колесами и ручкой для транспортировки, а после выключения электроэнергии автоматически возобновляет работу. Заявленный уровень шума составляет 65 дБ.

Покупатели отмечают, что кондиционер быстро охлаждает комнату площадью около 20 м даже при температуре воздуха на улице +38 °C. Среди минусов называют необходимость регулярно сливать конденсат, которого в сутки может накапливаться до 6 литров, а также достаточно громкую работу вентилятора на максимальной скорости.

Ориентировочная цена в Украине – 11 599 грн.

Vestfrost VFP09C

Vestfrost VFP09C также рассчитан на помещение площадью до 25 м², однако имеет более высокую производительность — 9 BTU. Потребляемая мощность составляет 1003 Вт.

Кондиционер поддерживает режимы охлаждения, осушки и вентиляции. Он оснащен дисплеем, таймером на 24 часа и ночным режимом Sleep. Особенностью модели является поддержка Wi-Fi Ready, позволяющая подключить модуль ДУ, если он предусмотрен комплектацией.

Как и предыдущая модель, Vestfrost использует хладагент R290, а уровень шума заявлен на уровне 65 дБ.

В отзывах пользователи положительно оценивают эффективность охлаждения и простоту установки. В то же время владельцы обращают внимание, что теплый воздух необходимо отводить через окно или балконную дверь, а также периодически опорожнять емкость с конденсатом. Чаще среди недостатков упоминают шум во время работы и советуют внимательно проверять комплектацию при получении товара.

Ориентировочная стоимость модели – 17 999 грн.

Читайте также: Вентилятор или кондиционер: какое устройство охладит и не шокирует платежкой за свет

WetAir WPAC-H10K

WetAir WPAC-H10K – самый функциональный кондиционер в этой подборке. Он предназначен для помещений площадью до 30 м2 и имеет мощность 10 BTU.

Главным преимуществом модели является поддержка не только охлаждения, но и обогрева при температуре наружного воздуха до -5 °C. Устройство оснащено системой самоиспарения конденсата, что уменьшает необходимость регулярно сливать воду и повышает энергоэффективность (класс А).

Кондиционер работает на фреоне R290, а также имеет встроенный модуль Wi-Fi с поддержкой TUYASMART. Это позволяет дистанционно управлять устройством со смартфона, настраивать график работы и интегрировать его с другими элементами системы "умного дома".

По словам пользователей, модель быстро охлаждает помещение, имеет современный дизайн и удобное мобильное управление. Среди недостатков чаще называют достаточно высокий уровень шума, который может мешать во время сна или работы. Так же, как и в случае с другими мобильными кондиционерами, владельцам придется организовать отвод теплого воздуха через окно или вентиляционное отверстие.

Напомним, мы уже писали, как охладиться в жару.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!