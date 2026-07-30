Массированная атака России на Украину: в Кривом Роге, Львове и Киеве повреждены жилые дома, есть погибшие и раненые, среди них - дети (фото, видео)

В ночь на 30 июля российские войска нанесли массированный ракетный удар по нескольким регионам Украины. Под вражеским огнем оказались Киев, Львов, Кривой Рог и Полтавщина.

В результате атаки погибли люди, десятки получили ранения, повреждены жилые дома, частная застройка и гражданская инфраструктура. Об этом сообщает ГСЧС.

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Киев и область

В столице из-за ракетной атаки зафиксировано падение обломков и пожары в нескольких районах. По данным Киевской городской военной администрации, в Оболонском районе загорелась территория нежилой застройки. В Святошинском районе возник пожар в гаражном кооперативе, где во время ликвидации огня спасатели обнаружили тело погибшего. Также пострадал мужчина, которого госпитализировали.

Кроме того, в Святошинском районе продолжалось тушение пожара в пятиэтажном нежилом здании. В Киевской области больше всего пострадал Броварской район. По информации областной военной администрации, ранения получили пять человек, среди которых несовершеннолетний и две женщины. Трое пострадавших госпитализированы, еще двоим медицинскую помощь оказали на месте.

В результате удара частично разрушен двухэтажный частный дом.

Журналистка Эспрессо Наталья Стареправо сообщила, что в районе станции метро "Почайна" значительные повреждения получила территория вблизи одного из крупнейших рынков столицы. На месте работали спасатели, пожарные и спецтехника, ликвидируя масштабный пожар. Также образовалась большая воронка.

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Львов

Впервые за длительное время Львов испытал масштабную ракетную атаку. По словам городского головы Андрея Садового, российские войска выпустили по городу 22 ракеты. Большинство из них удалось сбить силам противовоздушной обороны, однако часть попала в жилую застройку.

Наибольшие разрушения получили дома на улицах Патона и Выговского. На местах ударов возникли пожары, продолжалась спасательная операция. По последним данным, количество пострадавших возросло до 26 человек, среди них есть дети. Часть пострадавших была госпитализирована. Глава Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил, что под завалами оставались люди.

По словам журналистов, взрывная волна повредила жилые дома, автомобили и выбила окна в окрестных зданиях.

Кривой Рог

Российские войска нанесли удар баллистической ракетой "Искандер-М" по пригороду Кривого Рога. Как сообщил глава Совета обороны города Александр Вилкул, ракета попала в частный дом, где проживала многодетная семья.

В результате атаки погибли шесть человек, среди них две девочки в возрасте 5 и 12 лет. Еще восемь получили ранения, в том числе мальчики 6 и 15 лет.

По информации ГСЧС, в поселке Радушное спасатели деблокировали из-под завалов двоих детей. Полностью разрушены два частных дома, еще пять получили повреждения. Также возникло несколько ликвидированных пожаров.

Спасательная операция продолжается, под завалами могут оставаться люди.

Полтавщина

В Полтавской области российские войска атаковали терминал "Новой почты" и складские помещения частного предприятия. Об этом сообщил начальник Полтавской областной военной администрации Виталий Дьяковнич. В результате удара один человек погиб.

Кроме того, в Лубенском районе обломки беспилотника упали на проезжую часть. По предварительной информации, пострадавших нет.

Напомним, российская армия ударила КАБом по Запорожью.

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