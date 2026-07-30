'Я бы хотел, чтобы он закончил войну', – Трамп о Зеленском

Президент США Дональд Трамп прокомментировал встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, заявив, что главным приоритетом остается завершение войны. "Встреча прошла хорошо. Он занимается своим делом. Я хотел бы, чтобы он положил конец войне. Все очень просто", – заявил Трамп.

Об этом он сказал журналистам, трансляцию его выступления вел Белый дом. Американский лидер также подчеркнул, что поддерживает рабочие отношения как с президентом Украины Владимиром Зеленским, так и с российским диктатором Владимиром Путиным.

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"Я ладю с президентом Путиным. Я ладю с президентом Зеленским. И, как я сказал ему, я хочу, чтобы эта война кончилась. Нужно добиться ее завершения", — отметил президент США.

Напомним, Трамп потрясен тем, что Украина переносит боевые действия вглубь российской территории.

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