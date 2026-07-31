До 6 тысяч гривен: в августе украинцы получат большой кэшбек

В августе участникам государственной программы "Национальный кэшбек" перечислят средства сразу за два месяца - май и июнь. Выплаты будут поступать по отдельным траншам, а общая сумма компенсации может составлять до 6000 гривен, если за каждый месяц будет начислено максимальные 3000 гривен.

Об этом сообщает "Действие". Перечисление, которое первоначально планировалось провести в июле, перенесли на август. В приложении уже сформирован реестр получателей кэшбека за май, а по завершении этих выплат начнется подготовка списков для начислений за июнь.

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В то же время, украинцам напоминают, что кэшбек, полученный за апрель, необходимо использовать до 31 июля 2026 года. После этой даты неиспользованные средства автоматически вернутся в государственный бюджет. Потратить начисленные деньги можно на оплату жилищно-коммунальных услуг, покупку украинских лекарств, медицинских изделий, продуктов питания и книг. Кроме того, средства можно направить на поддержку Вооруженных сил Украины или благотворительных инициатив.

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По состоянию на сегодняшний день к программе "Национальный кэшбек" присоединились уже более 5 миллионов украинцев, а производители зарегистрировали более 400 тысяч товаров. Размер компенсации зависит от категории продукции и составляет 5% или 15% ее стоимости.

Проверить, участвует ли конкретный товар в программе, можно с помощью сканера штрихкода в приложении "Действие" или на портале "Сделано в Украине".

Напомним, мы уже писали, кто из украинцев имеет право получить компенсацию за обучение.

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