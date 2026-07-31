До 6 тисяч гривень: у серпні українці отримають великий кешбек

У серпні учасникам державної програми "Національний кешбек" перерахують кошти одразу за два місяці — травень і червень. Виплати надходитимуть окремими траншами, а загальна сума компенсації може становити до 6000 гривень, якщо за кожен місяць буде нараховано максимальні 3000 гривень.

Про це повідомляє "Дія". Перерахування, яке спочатку планували провести в липні, перенесли на серпень. Наразі в застосунку вже сформовано реєстр отримувачів кешбеку за травень, а після завершення цих виплат розпочнеться підготовка списків для нарахувань за червень.

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Водночас українцям нагадують, що кешбек, отриманий за квітень, необхідно використати до 31 липня 2026 року. Після цієї дати невикористані кошти автоматично повернуться до державного бюджету. Витратити нараховані гроші можна на оплату житлово-комунальних послуг, купівлю українських ліків, медичних виробів, продуктів харчування та книжок. Крім того, кошти дозволено спрямувати на підтримку Збройних сил України або благодійних ініціатив.

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Станом на сьогодні до програми "Національний кешбек" долучилися вже понад 5 мільйонів українців, а виробники зареєстрували понад 400 тисяч товарів. Розмір компенсації залежить від категорії продукції та становить 5% або 15% від її вартості.

Перевірити, чи бере конкретний товар участь у програмі, можна за допомогою сканера штрихкоду в застосунку "Дія" або на порталі "Зроблено в Україні".

Нагадаємо, ми вже писали, хто з українців має право отримати компенсацію за навчання.

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