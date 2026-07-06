Хто з українців має право отримати компенсацію за навчання

Офіційно працевлаштовані українці можуть повернути частину коштів, витрачених на освіту, оформивши податкову знижку. Держава компенсує до 18% вартості навчання, якщо оплачувалися освітні послуги для себе, дітей або інших близьких родичів.

Подати декларацію та необхідні документи потрібно до 31 грудня 2026 року, інакше право на відшкодування буде втрачено. Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація (КМДА).

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Що таке податкова знижка

Податкова знижка — це механізм, який дозволяє повернути частину податку на доходи фізичних осіб (ПДФО), сплаченого із заробітної плати. Фактично йдеться про компенсацію частини витрат на навчання за рахунок уже сплачених податків.

Водночас повертається не повна вартість навчання, а лише сума в межах сплаченого за звітний рік ПДФО. Саме тому скористатися таким правом можуть лише громадяни, які офіційно працювали та сплачували цей податок.

Хто може отримати компенсацію

Якщо студент не має офіційного працевлаштування, оформити податкову знижку може один із батьків або інший близький родич, який оплатив навчання та має відповідні підтверджувальні документи.

Право на податкову знижку мають:

офіційно працевлаштовані громадяни, які оплачували власне навчання;

студенти, що працюють офіційно та самостійно сплачують за контракт;

батьки, які оплачували навчання дітей;

усиновлювачі, опікуни, піклувальники та інші члени сім'ї першого ступеня споріднення, які фінансували навчання родичів.

За яке навчання можна отримати відшкодування

Податкова знижка поширюється на оплату навчання в українських закладах освіти різних рівнів. До витрат, які можуть бути компенсовані, належать:

дитячі садки;

заклади дошкільної освіти;

школи та ліцеї;

професійно-технічні навчальні заклади;

коледжі;

університети;

окремі заклади позашкільної освіти, музичні школи, гуртки та спортивні секції, якщо вони відповідають вимогам законодавства.

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Яку суму можна повернути

Розмір компенсації залежить від вартості навчання та суми ПДФО, сплаченої заявником за звітний рік. Максимально можна повернути до 18% від понесених витрат, але не більше суми фактично сплаченого податку.

Наприклад, якщо за рік на навчання витратили 30 тисяч гривень і було сплачено достатньо ПДФО, сума повернення може становити близько 5,4 тисячі гривень. Якщо оплачувалося навчання кількох членів родини, розмір компенсації відповідно збільшується.

Які документи необхідні

Для оформлення податкової знижки потрібно підготувати:

декларацію про майновий стан і доходи;

копію договору із закладом освіти;

квитанції, чеки або платіжні документи, що підтверджують оплату;

довідку про доходи з місця роботи;

документи, які підтверджують родинні зв'язки, якщо оплачувалося навчання дитини чи іншого члена сім'ї.

У разі онлайн-оплати необхідно вказати реквізити електронних платіжних документів.

Як подати заяву

Подати декларацію можна кількома способами:

особисто до територіального органу Державної податкової служби;

поштою рекомендованим листом із повідомленням про вручення;

через Електронний кабінет платника податків із використанням електронного підпису.

Після перевірки документів кошти перерахують на банківський рахунок заявника. Зазвичай це відбувається протягом 60 календарних днів після прийняття декларації.

У КМДА також наголошують, що право на податкову знижку діє лише протягом встановленого строку. Якщо не подати декларацію до кінця 2026 року, скористатися компенсацією за цей період уже не вдасться. Крім того, отримати відшкодування не можуть особи, які не мали офіційного доходу та не сплачували ПДФО, навіть якщо самостійно оплачували навчання.

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