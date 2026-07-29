В Україні впала ціна на популярну ягоду: скільки коштує

В Україні набирає обертів сезон херсонських кавунів. Хоча через прохолодну весну збір урожаю стартував майже на місяць пізніше, фермери вже активно постачають продукцію на ринки.

Через зростання пропозиції ціни швидко знижуються — нині кавуни можна придбати від 12 грн за кілограм, тоді як на початку липня вони коштували майже втричі дорожче. Про це свідчать дані відеоогляду київського оптового ринку "Столичний". Виробники прогнозують, що у пік сезону вартість може опуститися до 10 грн/кг.

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Якою є ситуація на Херсонщині

Цього року під баштанні культури в Херсонській області відвели близько 1,5 тисячі гектарів. Оптові покупці самостійно приїжджають до фермерських господарств, де на початку сезону кавуни вагою від 5 кг продавали по 10 грн за кілограм для подальшої реалізації в інших регіонах.

На окремих полях вирощують і великоплідні гібриди, маса яких сягає 15–17 кг.

Фермери наголошують, що урожай потрібно збирати без затримок. Якщо стиглі кавуни залишаються на полі під палючим сонцем навіть кілька днів, вони починають втрачати свої товарні якості. Водночас своєчасно зібрана продукція може зберігати свіжість і придатність до продажу до трьох тижнів.

Як змінилися оптові ціни

Станом на 27 липня ранні херсонські кавуни сорту Luzitana F1 на ринку "Столичний" продавали по 11 грн/кг гуртом і по 12 грн/кг у роздріб.

Ще 22 липня ціни на цей баштан становили 15–17 грн/кг, а на початку місяця за нього просили близько 40 грн за кілограм.

Зростає кількість пропозицій і на платформі EastFruit Trade Platform, де кавуни стали найпопулярнішою категорією серед продавців. Тут ціни також суттєво знизилися — до 13–15 грн/кг. За прогнозами, вартість продукції безпосередньо у фермерських господарствах найближчим часом може стабілізуватися на рівні близько 10 грн за кілограм.

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Скільки кавуни коштують у супермаркетах

Моніторинг цін у найбільших торговельних мережах показує, що станом на 28 липня кавуни продаються в середньому по 19–25 грн за кілограм.

Актуальні ціни в супермаркетах:

"Фора" — 19,40 грн/кг;

"Сільпо" — 25,00 грн/кг;

Novus — 19,99 грн/кг за акцією (звичайна ціна — 24,99 грн/кг);

Auchan — 19,90 грн/кг;

Varus — 18,90 грн/кг.

Експерти очікують, що зі збільшенням обсягів нового врожаю ціни продовжать поступово знижуватися.

Нагадаємо, в Україні подешевшав популярний овоч.

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