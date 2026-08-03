Нужно ли идти в ТЦК, если сменил место работы: объяснение военкомата

Украинцам, сменившим место работы, обычно не нужно лично сообщать об этом территориальному центру комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). В большинстве случаев соответствующую информацию военному учету передает работодатель.

Об этом сообщил Львовский областной ТЦК и СП.

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Кто сообщает об изменении места работы

Согласно действующему законодательству, ведение персонального военного учета работников возлагается на предприятия, учреждения и организации. Именно работодатели обязаны информировать ТЦК о принятии работников, их увольнении, переводе и других кадровых изменениях.

Во Львовском областном ТЦК подчеркнули, что смена места работы сама по себе не лишает права отсрочки от мобилизации. В то же время, новое место трудоустройства также должно соответствовать требованиям законодательства, если именно оно является основанием для его получения.

"Изменение места работы не лишает права на отсрочку, если новое место трудоустройства также отвечает установленным законом требованиям, а вы имеете право на его получение", - отметили в ТЦК.

Что будет с отсрочкой

После перехода на новую работу отсрочка не продлевается и не оформляется автоматически. В то же время она остается в силе, если новая должность или место работы также дают законные основания для ее сохранения.

Если у военнообязанного возникают сомнения в актуальности данных или статусе отсрочки, в ТЦК рекомендуют обратиться в кадровую службу по месту работы или непосредственно в территориальный центр комплектования для уточнения информации.

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