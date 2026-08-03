Может наблюдаться слабость и головные боли: прогноз магнитных бурь на 3 августа

В воскресенье, 3 августа, геомагнитная активность на Земле несколько снизилась после магнитной бури, которая накануне достигла уровня G1. В настоящее время специалисты оценивают ее интенсивность на уровне К-индекса 4,3, что соответствует желтому уровню активности.

Об этом стало известно из данных Meteoagent и Британской геологической службы. По информации специалистов, после поступления потока коронального выброса массы, вызвавшего усиление геомагнитных возмущений, ситуация постепенно стабилизируется, а влияние бури ослабевает.

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Магнитные бури возникают по причине мощных вспышек на Солнце. При таких явлениях заряженные частицы достигают магнитосферы Земли, что приводит к геомагнитным возмущениям. Их продолжительность может составлять от нескольких часов до нескольких дней в зависимости от интенсивности солнечной активности.

В то же время эксперты подчеркивают, что прогноз геомагнитной ситуации может изменяться. Солнечная активность остается динамической, поэтому новые вспышки могут в любой момент повлиять на состояние магнитного поля Земли.

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