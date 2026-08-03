Дроны атаковали Белгород и Владимирскую область России: загорелся пожар в университете, где разрабатывали дроны и состав Wildberries (фото, видео)

В российском Белгороде в ночь на 3 августа после атаки беспилотников произошел пожар в здании Белгородского государственного технологического университета им. Шухова. В учебном заведении занимались разработкой и испытанием беспилотных летательных аппаратов.

Об этом сообщает ASTRA. Сообщается, что в университете создавались автоматизированная система управления дронами на базе микропроцессора "Миландр". Заявлялось, что разработку планировали использовать для гражданских нужд, в частности, мониторинга линий электропередач, теплотрасс и проведения аэрофотосъемки.

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Также, по информации ASTRA, этим летом вуз объявил набор школьников на образовательную программу, посвященную разработке беспилотников. Российские власти последствия атаки пока не комментировали. В то же время, в течение ночи оперативный штаб Белгородской области несколько раз предупреждал жителей об угрозе ударов беспилотников.

Также в ночь на 3 августа беспилотники атаковали один из крупнейших логистических центров российского маркетплейса Wildberries во Владимирской области РФ. Объект расположен в Собинском округе, более чем в 700 километрах от украинской границы.

Об этом сообщили губернатор Владимирской области, российские мониторинговые каналы и пресс-служба Wildberries. По информации местных властей, в результате атаки логистический комплекс получил значительные повреждения, а персонал предприятия был эвакуирован.

В Wildberries подтвердили, что после удара на складе возник пожар. Речь идет о логистическом центре в селе Хрястово площадью около 172 тысячи квадратных метров. Это один из самых больших распределительных хабов компании, обеспечивающий логистику между Московским регионом и центральными, северными и северо-западными областями европейской части России.

По данным OSINT-сообществ, возгорание возникло в двух ячейках, после чего огонь начал быстро распространяться по территории комплекса. В украинской компании Fire Point, работающей в сфере оборонных технологий, заявили, что для удара были использованы беспилотники FP-1. По ее данным, после полного ввода в эксплуатацию склад способен одновременно вмещать более 120 миллионов единиц товаров, что делает его одним из крупнейших логистических центров Wildberries в центральной части России.

В Fire Point отметили, что поражение крупных логистических хабов может затруднять цепи поставок, увеличивать затраты на восстановление инфраструктуры и оказывать дополнительное экономическое давление на российский сектор электронной коммерции.

По данным российского издания "Агентство. Новости", за последние две недели логистические объекты Wildberries в России атаковали 18 раз. По оценкам журналистов, под ударами оказались склады общей площадью более 1 миллиона квадратных метров, что составляет около 40% площади крупнейших логистических центров компании.

Wildberries остается самым крупным игроком российского рынка онлайн-торговли. Компания имеет около 200 логистических объектов общей площадью более 5,2 миллионов квадратных метров и ежедневно обрабатывает примерно 4,5 миллиона заказов.

Напомним, дроны атаковали российскую Пензу.

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