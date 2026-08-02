Какая категория украинцев получит дополнительную выплату в 1300 гривен в августе

В августе часть украинских пенсионерок сможет оформить специальную прибавку к пенсии. Речь идет о женщинах, родивших и воспитавших пятерых и более детей.

Такая выплата предусматривается законодательством как пенсией за особые заслуги перед Украиной. Об этом в комментарии " 24 каналу " сообщила юрист Анастасия Руденко.

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Кто может получить доплату

Право на прибавку имеют женщины, родившие или законно усыновившие пятерых или более детей и воспитавших их по меньшей мере до шестилетнего возраста.

Как пояснила юрист, эта выплата не назначается автоматически. В отличие от возрастных доплат ее оформляют только после подачи соответствующего заявления в Пенсионный фонд.

Если во время назначения основной пенсии женщина не предоставила документы, подтверждающие право на такую льготу, она может обратиться в Пенсионный фонд позже лично или через электронный вебпортал.

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Какие документы необходимы

Для оформления надбавки нужно предоставить:

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (ИНН);

свидетельства о рождении всех детей;

документы, подтверждающие воспитание детей до шестилетнего возраста, в частности, их паспорта или другие подтверждающие документы.

Какой размер доплаты

Сумма надбавки зависит от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. В 2026 году он составляет 2595 гривен.

Размер доплаты может составлять от 35 до 40% этого показателя. Окончательная сумма зависит от количества детей и государственных наград. По состоянию на 2026 год выплата составляет от 908,25 до 1038 гривен.

Досрочный выход на пенсию

Помимо доплаты многодетные матери могут воспользоваться правом на досрочное назначение пенсии.

По словам Анастасии Руденко, женщины, родившие и воспитавшие до шестилетнего возраста пяти или более детей, могут выйти на пенсию по достижении 50-летнего возраста. В то же время для этого необходимо иметь не менее 15 лет страхового стажа.

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