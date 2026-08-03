Чи потрібно йти до ТЦК, якщо змінив місце роботи: пояснення військкомату

Українцям, які змінили місце роботи, зазвичай не потрібно особисто повідомляти про це територіальний центр комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). У більшості випадків відповідну інформацію до військового обліку передає роботодавець.

Про це 26 повідомив Львівський обласний ТЦК та СП.

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Хто повідомляє про зміну місця роботи

Відповідно до чинного законодавства, ведення персонального військового обліку працівників покладається на підприємства, установи та організації. Саме роботодавці зобов'язані інформувати ТЦК про прийняття працівників, їхнє звільнення, переведення та інші кадрові зміни.

У Львівському обласному ТЦК наголосили, що зміна місця роботи сама по собі не позбавляє права на відстрочку від мобілізації. Водночас нове місце працевлаштування також має відповідати вимогам законодавства, якщо саме воно є підставою для її отримання.

"Зміна місця роботи не позбавляє права на відстрочку, якщо нове місце працевлаштування також відповідає встановленим законом вимогам, а ви маєте право на її отримання", — зазначили у ТЦК.

Що буде з відстрочкою

Після переходу на нову роботу відстрочка не продовжується та не оформлюється автоматично. Водночас вона залишається чинною, якщо нова посада або місце роботи також дають законні підстави для її збереження.

Якщо у військовозобов'язаного виникають сумніви щодо актуальності даних або статусу відстрочки, у ТЦК рекомендують звернутися до кадрової служби за місцем роботи або безпосередньо до територіального центру комплектування для уточнення інформації.

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