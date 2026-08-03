Рецепт з кулінарної книги 1945 року: абрикосове варення на зиму

Якщо ви хочете приготувати варення з абрикосів так, щоб плоди не розварювалися й зберігали гарну форму, варто звернути увагу на старовинний рецепт, опублікований ще у 1945 році в кулінарній книзі румунської письменниці Санди Марін. Попри свій поважний вік, цей спосіб і сьогодні дозволяє отримати ароматне варення з цілими абрикосами у прозорому сиропі.

Головний секрет рецепта — використання вапняної води. Саме вона допомагає зміцнити м'якоть плодів, завдяки чому вони не розпадаються під час варіння. Цю технологію й нині застосовують у харчовій промисловості для консервування фруктів та овочів. Про це пише видання Laura Laurentiu.

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За бажанням кожен абрикос можна нафарширувати очищеним мигдалем або ядром абрикосової кісточки — це зробить смак варення ще більш насиченим.

Інгредієнти

Для варення:

1 кг щільних стиглих абрикосів;

1 кг цукру;

250 мл води;

сік половини лимона;

очищений солодкий мигдаль (за бажанням).

Для вапняної води:

250 г негашеного вапна;

2 л води.

Як приготувати

Спочатку потрібно зробити вапняну воду. Для цього негашене вапно заливають водою у великій ємності та залишають до завершення хімічної реакції. Після цього суміш повинна повністю відстоятися — найкраще залишити її на ніч. Для роботи використовують лише прозору рідину зверху, не зачіпаючи осад. Поки вода відстоюється, підготуйте абрикоси. Вибирайте лише міцні, не переспілі плоди. За бажанням акуратно очистьте їх від шкірки тонким ножем і видаліть залишки плодоніжок. Абрикоси занурте у прозору вапняну воду приблизно на 30 хвилин, після чого дуже ретельно промийте кілька разів холодною водою, щоб повністю змити залишки вапна. Далі приготуйте сироп. З'єднайте воду з цукром і поставте на сильний вогонь. Сироп не рекомендується перемішувати. Коли він закипить і досягне температури близько 106°C (або коли крапля в холодній воді триматиме форму), додайте проціджений лимонний сік. Потім через отвір від плодоніжки обережно видаліть кісточку дерев'яною паличкою, намагаючись не пошкодити абрикос. За бажанням всередину можна покласти очищений мигдаль або ядро абрикосової кісточки. Підготовлені плоди перекладіть у гарячий сироп, доведіть до кипіння, зніміть піну й залиште повністю охолонути. Такий цикл варіння потрібно повторити ще два-три рази, щоразу даючи варенню повністю охолонути. Готовність визначають за температурою сиропу (104–105°C) або класичним способом — крапля сиропу на холодній тарілці не повинна розтікатися. Гаряче варення розлийте у стерилізовані банки, герметично закрийте кришками та залиште для охолодження. Зберігати заготовку рекомендується в темному прохолодному місці.

Ефективність цього способу пояснюється взаємодією кальцію з природним пектином, який міститься в абрикосах. Завдяки цьому м'якоть стає щільнішою, а плоди навіть після кількох етапів варіння залишаються цілими, пружними та добре зберігають форму.

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