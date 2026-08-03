Рецепт з кулінарної книги 1945 року: абрикосове варення на зиму
Якщо ви хочете приготувати варення з абрикосів так, щоб плоди не розварювалися й зберігали гарну форму, варто звернути увагу на старовинний рецепт, опублікований ще у 1945 році в кулінарній книзі румунської письменниці Санди Марін. Попри свій поважний вік, цей спосіб і сьогодні дозволяє отримати ароматне варення з цілими абрикосами у прозорому сиропі.
Головний секрет рецепта — використання вапняної води. Саме вона допомагає зміцнити м'якоть плодів, завдяки чому вони не розпадаються під час варіння. Цю технологію й нині застосовують у харчовій промисловості для консервування фруктів та овочів. Про це пише видання Laura Laurentiu.
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За бажанням кожен абрикос можна нафарширувати очищеним мигдалем або ядром абрикосової кісточки — це зробить смак варення ще більш насиченим.
Інгредієнти
Для варення:
- 1 кг щільних стиглих абрикосів;
- 1 кг цукру;
- 250 мл води;
- сік половини лимона;
- очищений солодкий мигдаль (за бажанням).
Для вапняної води:
- 250 г негашеного вапна;
- 2 л води.
Як приготувати
- Спочатку потрібно зробити вапняну воду. Для цього негашене вапно заливають водою у великій ємності та залишають до завершення хімічної реакції. Після цього суміш повинна повністю відстоятися — найкраще залишити її на ніч. Для роботи використовують лише прозору рідину зверху, не зачіпаючи осад.
- Поки вода відстоюється, підготуйте абрикоси. Вибирайте лише міцні, не переспілі плоди. За бажанням акуратно очистьте їх від шкірки тонким ножем і видаліть залишки плодоніжок.
- Абрикоси занурте у прозору вапняну воду приблизно на 30 хвилин, після чого дуже ретельно промийте кілька разів холодною водою, щоб повністю змити залишки вапна.
- Далі приготуйте сироп. З'єднайте воду з цукром і поставте на сильний вогонь. Сироп не рекомендується перемішувати. Коли він закипить і досягне температури близько 106°C (або коли крапля в холодній воді триматиме форму), додайте проціджений лимонний сік.
- Потім через отвір від плодоніжки обережно видаліть кісточку дерев'яною паличкою, намагаючись не пошкодити абрикос. За бажанням всередину можна покласти очищений мигдаль або ядро абрикосової кісточки.
- Підготовлені плоди перекладіть у гарячий сироп, доведіть до кипіння, зніміть піну й залиште повністю охолонути. Такий цикл варіння потрібно повторити ще два-три рази, щоразу даючи варенню повністю охолонути.
- Готовність визначають за температурою сиропу (104–105°C) або класичним способом — крапля сиропу на холодній тарілці не повинна розтікатися.
- Гаряче варення розлийте у стерилізовані банки, герметично закрийте кришками та залиште для охолодження. Зберігати заготовку рекомендується в темному прохолодному місці.
Ефективність цього способу пояснюється взаємодією кальцію з природним пектином, який міститься в абрикосах. Завдяки цьому м'якоть стає щільнішою, а плоди навіть після кількох етапів варіння залишаються цілими, пружними та добре зберігають форму.
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