'Нова пошта' змінила графік роботи: як працюватимуть відділення з серпня

Із 1 серпня відділення "Нової пошти" в усіх обласних центрах України працюватимуть за новим графіком. Відтепер вони відкриватимуться о 08:00, що на годину раніше, ніж раніше.

Про зміни повідомила пресслужба компанії. Як пояснили в "Новій пошті", рішення ухвалили для того, щоб клієнти могли скористатися послугами компанії ще до початку робочого дня або вирішити питання з відправленням чи отриманням посилок у ранкові години.

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Водночас у компанії наголошують, що перед візитом варто перевірити режим роботи конкретного відділення, адже він може відрізнятися.

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Актуальну інформацію про графік роботи можна знайти:

на офіційному сайті "Нової пошти";

у мобільному застосунку компанії.

Там також доступні відомості про перелік послуг, години обслуговування та інші деталі роботи кожного відділення.

Нагадаємо, Нова пошта запровадила низку обмежень.

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