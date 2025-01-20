Військові зможуть отримувати посилки від Нової Пошти за 1 гривню: яка процедура

Компанія "Нова пошта" приєдналася до національної програми підтримки військовослужбовців у застосунку "Армія+". Захисники та захисниці тепер можуть надсилати та отримувати посилки вагою до 30 кг у прифронтових відділеннях компанії всього за 1 гривню.

Про це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

Де діє послуга: Програма охоплює прифронтові області, зокрема:

Сумську

Харківську

Донецьку

Запорізьку

Херсонську

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Як скористатися послугою:

Згенеруйте штрихкод у застосунку "Армія+". Покажіть його оператору відділення "Нової пошти".

Військовослужбовці можуть використати до трьох штрихкодів на місяць. Ця ініціатива спрямована на підтримку захисників і спрощення логістики для них у складних умовах.

Нагадаємо, ми вже писали, що заборонено відправляти Новою поштою.

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