Чи будуть переглядати тарифи на світло найближчим часом: відповідь Міненерго

У мережі активно поширюється неправдива інформація про нібито підвищення тарифів на електроенергію для населення. Міністерство енергетики офіційно спростувало ці заяви.

"На цей момент жодного рішення чи навіть проєкту щодо перегляду тарифів на електроенергію для населення не існує. Це питання взагалі не розглядається", — зазначено в повідомленні. Про це повідомляє Міненерго.

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Міністерство наголосило, що поширення подібних фейків є частиною інформаційних атак ворога, спрямованих на дестабілізацію ситуації в країні.

У відомстві закликали громадян бути пильними та довіряти виключно офіційним джерелам інформації.

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