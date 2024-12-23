Ліквідація МСЕК в Україні: чию інвалідність будуть перевіряти з 1 січня

Медико-соціальні експертні комісії, які визначають групи інвалідності, у тому числі для отримання відстрочки від мобілізації, опинилися в центрі гучного корупційного скандалу. У зв’язку з цим президент ухвалив рішення ліквідувати МСЕК з 1 січня 2025 року.

Що це означає для людей з інвалідністю та кого перевірятимуть на предмет законності встановлення групи? Відповіді на всі поширені питання підготувала команда UAportal спільно з ТСН.ua.

Що буде замість МСЕК

Президент Володимир Зеленський у своєму відеозверненні назвав корупцію в МСЕК внутрішнім ворогом України. У подальшому він ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони щодо підготовки законопроєктів про ліквідацію МСЕК. Зокрема, 1 листопада Кабінет Міністрів підтримав законопроєкт №12178, розроблений Міністерством охорони здоров’я.

Законопроєкт передбачає, що замість процедури встановлення інвалідності запровадять оцінку повсякденних функціональних можливостей людини. Функції МСЕК виконуватимуть експертні команди, які проводитимуть таку оцінку. Ці команди працюватимуть при кластерних і надкластерних медичних закладах.

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Як буде працювати оновлений МСЕК

Процедура такої оцінки проводитиметься в електронному форматі за направленням, оформленим лікарем у цифровій формі.

Уся інформація автоматично вноситиметься до Єдиної інформаційної системи соціальної сфери, що дозволить усунути вплив людського фактора та запобігти можливим корупційним зловживанням.

Лікарі експертної команди не матимуть доступу до інформації про ім'я пацієнта до моменту оцінки, так само як і пацієнт не знатиме імена медиків.

Кого перевірять після ліквідації МСЕК

Висновки МСЕК, ухвалені до 31 грудня 2024 року, залишаються дійсними.

Статус осіб з інвалідністю зберігається на весь період його чинності та слугує підставою для отримання або продовження прав, пільг, пенсій, допомог, компенсацій, надбавок та інших соціальних гарантій.

Для людей із безстроковим статусом особи з інвалідністю цей статус залишатиметься чинним і надалі без змін.

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Особи з інвалідністю, яким призначено повторний огляд після 1 січня 2025 року, проходитимуть оцінювання за новою процедурою. Для тих, хто не зміг вчасно пройти оцінку, термін дії інвалідності подовжуватиметься до моменту ухвалення рішення експертною командою, але не пізніше 1 липня 2025 року.

Чоловіки з II або III групою інвалідності

Разом з тим, чоловіки віком від 25 до 60 років, які мають II або III групу інвалідності зі встановленим терміном повторного огляду, зобов’язані пройти оцінювання за новими правилами в період з 1 квітня до 1 листопада 2025 року.

Усі інші особи, а також ті, направлення яких на повторний огляд або оцінювання неможливе через причини, встановлені Кабінетом Міністрів України (зокрема, у зв’язку з бойовими діями чи окупацією), проходять таке оцінювання після завершення або скасування воєнного стану, але не пізніше ніж через шість місяців з моменту його припинення або скасування.

Нагадаємо, 19 грудня Верховна Рада прийняла законопроєкт №12178, який передбачає ліквідацію медико-соціальної експертної комісії. В другому читанні закон підтримали 259 народних депутатів.

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