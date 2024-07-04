Зеленський сказав, чи може війна закінчитися вже цього року

Україна не може довіряти російському президенту Володимиру Путіну щодо припинення вогню, оскільки він вбивця і агресор. Тож домовлятися про мир з рф треб лише на умовах, які влаштують Україну.

Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв’ю для Bloomberg. "Що стосується припинення вогню, ми не можемо просто так говорити про це. Потрібен чіткий план як для мене, так і для наших людей. Ми не можемо довіряти Путіну, бо для нас він є вбивцею і агресором", – підкреслив Зеленський.

Президент нагадав про численні зустрічі ще з часів мінських угод, де домовленості про припинення вогню між Україною та росією постійно зривалися російською стороною, що призводило до загибелі українців. За його словами, такі угоди можуть бути ефективними лише на міжнародному рівні за участю країн-лідерів, яким довіряють обидві сторони конфлікту.

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Зеленський наголосив, що саміт миру показав можливість для України слідувати чіткому плану, що включає питання енергетичної та ядерної безпеки. Він зазначив, що будь-яке припинення вогню повинно мати дуже чіткий план, щоб РФ не використала його для накопичення техніки на окупованих територіях.

Президент підкреслив, що повторне вторгнення РФ після припинення вогню призведе до великих втрат для України. Він зазначив, що Україна не може допустити перевагу Росії і має бути розумною у своїх діях. "Дуже просто домовитися про припинення вогню, але дуже складно його втримати. Потрібно знайти тих, хто буде відповідати за його зрив", – додав він.

Зеленський також прокоментував питання бюджету на наступний рік і можливість затримки допомоги від США та ЄС. Президент впевнений, що політика Сполучених Штатів залишатиметься на підтримці України, якщо суспільство буде міцно стояти на своїх принципах, підтримуючи нашу країну і протидіючи порушенням законів та демократії з боку Путіна.

"Ми говоримо, що стосується майбутнього, наступного року тощо - ми усі можемо продемонструвати, що ми сильні. Ми всі можемо примусити Росію закінчити війну у цьому році. Ми всі спроможні на це, коли ми всі разом. Продемонструвати, що кожен з нас сильний лідер", – сказав Зеленський.

Нагадаємо, у лютому 2024 року Володимир Зеленський вперше назвав втрати України у війні. Він заявив, що за два роки великої війни загинула 31 тисяча українських військових. У червні 2024 року глава держави сказав, що втрати української армії відносно російських інтервентів на східному і північному фронтах становлять один до шести.

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