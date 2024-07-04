Зеленский сказал, может ли война закончиться уже в этом году

Украина не может доверять российскому президенту Владимиру Путину по прекращению огня, поскольку он убийца и агрессор. Поэтому договариваться о мире с России нужно только на условиях, которые устроят Украину.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью для Bloomberg. "Что касается прекращения огня, мы не можем просто так говорить об этом. Нужен четкий план как для меня, так и для наших людей. Мы не можем доверять Путину, потому что для нас он убийца и агрессор", — подчеркнул Зеленский.

Президент напомнил о многочисленных встречах еще со времен минских соглашений, где договоренности о прекращении огня между Украиной и Россией постоянно срывались российской стороной, что приводило к гибели украинцев. По его словам, такие соглашения могут быть эффективны только на международном уровне с участием стран-лидеров, которым доверяют обе стороны конфликта.

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Зеленский подчеркнул, что саммит мира показал возможность для Украины следовать четкому плану, включающему вопросы энергетической и ядерной безопасности. Он отметил, что любое прекращение огня должно иметь очень четкий план, чтобы РФ не использовала его для накопления техники на оккупированных территориях.

Президент подчеркнул, что повторное вторжение РФ после прекращения огня приведет к большим потерям для Украины. Он отметил, что Украина не может допустить преимущества России и должна быть разумна в своих действиях. "Очень просто договориться о прекращении огня, но очень сложно его удержать. Нужно найти тех, кто будет отвечать за его срыв", – добавил он.

Зеленский также прокомментировал вопросы бюджета на будущий год и возможность задержки помощи от США и ЕС. Президент уверен, что политика Соединенных Штатов будет оставаться на поддержке Украины, если общество будет крепко стоять на своих принципах, поддерживая нашу страну и противодействуя нарушениям законов и демократии со стороны Путина.

"Мы говорим, что касается будущего, в следующем году - мы все можем продемонстрировать, что мы сильны. Мы все можем заставить Россию закончить войну в этом году. Мы все способны на это, когда мы все вместе. Продемонстрировать, что каждый из нас сильный" лидер", – сказал Зеленский.

Напомним, в феврале 2024 Владимир Зеленский впервые назвал потери Украины в войне. Он заявил, что за два года большой войны погибли 31 тысяча украинских военных. В июне 2024 года глава государства сказал, что потери украинской армии по отношению к российским интервентам на восточном и северном фронтах составляют один до шести.

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