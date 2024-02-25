Президент України Володимир Зеленський вперше назвав втрати України у війні. За його словами, за два роки великої війни загинула 31 тисяча українських військових.

Відео дня

Під час пресконференції 25 лютого глава держави сказав, що росіян загинуло 180 000, а втрати окупанті за два роки повномасштабного вторгнення сягнули до 500 тисяч – разом з пораненими.

Також читайте: Сценарії завершення війни: до чого ми прагнемо

"31 тисяча українських військових загинула в цій війні і для нас це дуже боляче. У росії втрати разом з пораненими складають близько 500 тисяч", – сказав глава держави.

Він не взявся коментувати число поранених бійців Сил оборони України. "Я не скажу, скільки у нас поранених, тому що росія знатиме, скільки людей пішло з поля бою. Про зниклих не можу сказати", – додав Зеленський.

Президент України розповів також, що зараз Росія має у сім разів більше військових, ніж Україна. Для того, щоб відтіснити російські війська, потрібно співвідношення 1 до 3 або хоча б 1 до 1,5.

Раніше у РНБО оцінили можливість повторного наступу окупантів на Київ.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!