Зеленский впервые назвал потери Украины в войне

Президент Украины Владимир Зеленский в первый раз назвал потери Украины в войне. По его словам, за два года большой войны погибли 31 тысяча украинских военных.

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Во время пресс-конференции 25 февраля глава государства сказал, что россиян погибло 180 000, а потери кафиров за два года полномасштабного вторжения достигли до 500 тысяч – вместе с ранеными.

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"31 тысяча украинских военных погибла в этой войне и для нас это очень больно. В России потери вместе с ранеными составляют около 500 тысяч", – сказал глава государства.

Он не принялся комментировать число раненых бойцов Сил обороны Украины. "Я не скажу, сколько у нас раненых, потому что россия будет знать, сколько людей ушло с поля боя. О пропавших не могу сказать", – добавил Зеленский.

Президент Украины рассказал также, что сейчас Россия имеет в семь раз больше военных, чем Украина. Для того чтобы оттеснить российские войска, нужно соотношение 1 к 3 или хотя бы 1 к 1,5.

Ранее в СНБО оценили возможность повторного наступления кафиров на Киев.

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