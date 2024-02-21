У РНБО оцінили можливість повторного наступу окупантів на Київ: 'не буде такого'

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що росія не має сил для повторного наступу на Київ, адже за два роки війни українські військові значно послабили її бойовий потенціал.

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В інтерв'ю Наталії Мосейчук Данілов зазначив, що росіяни не зможуть "господарювати" в Києві, адже їхні можливості значно знизились з лютого 2022 року.

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"За два роки війни ми повбивали їм ті зуби, які у них були ще на лютий 2022 року, на лютий 2023 року. Щодня наші військові їх сточують, сточують, сточують і їх більше не стає", – підкреслив він.

Секретар РНБО також додав, що якби росія мала ресурси для масштабних наступальних операцій, то не зверталася б за допомогою до авторитарних країн, таких як Іран.

Щодо ймовірного наступу на Харків, Данілов запевнив, що Україна робить все можливе, щоб цього не сталося.

"Ми і наші військові, наша розвідка спостерігаємо, що відбувається з накопичення ресурсів з боку країни-агресора на будь-якому напрямку... Вони сьогодні запускають ситуацію, пов'язану з Києвом, вони запускають ситуацію, пов'язану з Харковом, розповідають про Запоріжжя. Майте на увазі, що цей інформаційний компонент він дає своє відображення на настрої людей", – зазначив він.

Данілов підкреслив, що українська влада робить все можливе, щоб захистити країну від ворожих атак.

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