Наближається фінал Путіна: російський істеблішмент має зробити правильний вибір

Американський Конгрес до кінця лютого пішов на Канікули. До того спікер Палати представників Майк Джонсон сказав, що не збирається ставити законопроект, за який вже проголосував Сенат – про допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню, на голосування. Не зрозуміло на що розраховує президент Сполучених Штатів Джо Байден, сподіваючись, що демократам вдасться переломити ситуацію у Конгресі, коли Джонсон й далі саботуватиме надання допомоги Україні.

Як показують майже два роки війни, незалежно від того, чи мала Україна ядерну зброю чи ні, від того, була вона нейтральною чи ні, Росія завжди збиралася вторгнутися на українські території. Залишалося тільки питанням часу – коли це вторгнення Путін почне реалізовувати.

І ось коли вторгнення московитів на українські землі розпочалося 24 лютого 2022 року, то з’явилося багато питань, частина з яких нашими західними союзниками не закриті й досі. Не дивлячись на потужну багатомільярдну допомогу Сполучених Штатів, та зброя, яка надавалася, часто надходила з великим запізненням.

Враховуючи те, що й цієї зброї поставлялося недостатньо, це не дало можливості корінним чином переломити ситуацію на фронтах війни з російськими загарбниками. А перебуваючи тільки в обороні, і не маючи достатньо необхідного сучасного озброєння, війну виграти неможливо.

Незважаючи на збільшення ударів по території Російської Федерації, ці удари не здатні істотно вплинути на перебіг російсько-української війни. І це потрібно змінювати. Надавши Україні сучасну зброю, щоб ЗСУ отримали можливість атакувати будь-які військові об’єкти в Росії. Знищення російської протиповітряної оборони, наступальної авіації, залізниць, нафтових об’єктів та військових баз на території РФ має відбуватися активно та постійно.

Не тільки для України, а й для Сполучених Штатів, Росія є ворожою країною. І Путін прагне знищити не тільки українську державність, він хоче знищити провідну роль США у світі. Намагаючись обвалити долар, обмежити торгівлю з американськими компаніями на міжнародному рівні. Диктатор наполегливо працює над тим, щоб знищити Америку, а його кіберзлочинці часто здійснюють атаки на сервери уряду і компанії США.

Росія є ворогом, і якщо дозволити їй досягти успіху в Україні, то це матиме довготермінові негативні наслідки для американського народу. Україна заслуговує на те, щоб бути вільною державою. Вона успішно стримує натиск російських реваншистських імперських сил, які розпочали свій похід проти європейських демократичних держав саме з неї. Диктатор Путін безроздільно править найбільш корумпованою країною в регіоні, його особисті статки перевищують сотні мільярдів, які ніколи не міг мати державний службовець навіть найвищого рівня.

Він добре прорахував неповороткість і запізнілість у прийнятті рішень колективного Заходу. Адже майже рік російські війська нахабно гарцювали на кордонах України, але у Вашингтоні та Брюсселі продовжували зволікати з тим, щоб прийняти рішення, яку зброю надавати та відправляти Україні, і чи взагалі надавати її.

Нині республіканці виконують доручення Дональда Трампа – припинити в інтересах Кремля постачання зброї в Україну, дозволити Путіну анексувати її, а потім розпочати масовий геноцид проти 40 мільйонів українців та Третю світову війну. Саме так виглядає довготривале гальмування надання допомоги Українській державі, яке відбувається у той час, коли вирішується доля світу.

Європейці нарешті почали усвідомлювати, що станеться, якщо фінансування Україні буде перервано або якщо Трамп переможе. Що стане очевидною катастрофою для всього демократичного світу, яка призведе до повного і незворотного перекроювання глобальної політичної мапи. У групі ризику знаходяться сотні мільйонів людей на всіх континентах.

Бути чесним – означає описати масштаби катастрофи для американського народу. Група MAGA в Конгресі грається з вогнем, що, за сучасної геополітичної ситуації у світі, рівнозначно державній зраді. Адже ситуація дуже схожа на ту, що була під час Другої світової війни. Не важко спрогнозувати, хто буде наступним, якщо, так і не дочекавшись американської допомоги, впаде Україна, а за нею Європа. Тому Трампістська партія (об’єднана), якою вже стала частина Республіканської партії, перетворилася на реальну небезпеку для Америки та світу.

Дивує одне, Республіканську партію завжди підтримували потужні американські військові корпорації. Чому ні Lockheed Martin Corp., ні Raytheon Technologies Corp., General Dynamics Corp., Pfizer Inc., The Boeing Co., Northrop Grumman Corp., Humana Inc., HII Corp., L3Harris Technologies Inc., BAE Systems PLC не порушують питання про необхідність розміщення на їхніх заводах замовлень для України.

Адже саме їх інтересах надання Україні зброї, яку виробляють на їхніх підприємствах. Подібне рішення приноситиме їм відчутні та стабільні фінансові прибутки. Невже лобі цих корпорацій у Конгресі не може вплинути на ту частину республіканців, яка й досі не зрозуміла, що йдеться не лише про допомогу Україні, а й безпосередньо про національну безпеку Сполучених Штатів.

Неймовірно, але факт, що республіканці в часи холодної війни не мали проблем з трильйонами, витраченими на стримування СРСР, але мають великі проблеми з кількома сотнями мільярдів доларів, котрі необхідні для знищення фашистської Росії. І як взагалі можна назвати ті політичні сили, які не хочуть боротися з путінським тоталітарним режимом?

Адже Путін дав Сполученим Штатам золоту можливість знищити російську армію та економіку, а згодом й усунути його самого від влади. Все це ціною війни, в якій жоден американець не гине. Але Республіканська партія, яка десятиліттями стверджувала, що вона єдина здатна сформувати сильну і дієздатну владу та захистити американський народ від загроз з боку зовнішніх сил, тепер контролюється сумнівною особою, яка знаходиться в кишені Путіна.

Не існує жодного іншого випадку в історії, щоб колишній президент США мав стільки влади, щоб міг диктувати дії Конгресу. Це не демократія, а в найгіршому вигляді диктатура, котра прикривається демократичними процедурами для досягнення сумнівних політичних цілей. Варто республіканцям у Палаті представників показати свій політичний хребет і почати працювати на американський народ.

Тим паче, що переважна більшість допомоги Україні – це гроші, які надходять американським виробникам зброї та створюють нові робочі місця для середнього класу саме у Сполучених Штатах.

Росія була противником США майже 80 років, і всі спроби примиритися виявилися безрезультатними. Росіяни збудували залізну завісу, вторглися в Угорщину, воювали з американцями в небі над Кореєю та В’єтнамом, вдерлися у Грузію, а у 2014 році та в Україну. У проміжку між усіма цими подіями Росія постійно вела сутички на інших напрямках протистояння.

Не можна не пам’ятати, як ще не так давно республіканці вимагали від урядів США надання військової допомоги та фінансування союзникам або будь-якій країні, яка була проти Росії. Але зараз вони кидають не тільки Україну, але й Ізраїль і Тайвань. Також очевидно, що вони відмовилися від своїх принципів. Настали дійсно дивні часи. Де чорне – біле, а біле – чорне. Таким чином Республіканська партія фактично відрікається від свого героя, Рональда Рейгана, і його доктрини проектування Сполучених Штатів як лідера вільного світу.

США можуть більше отримати або втратити від збереження порядку, який виник після Другої світової війни, ніж будь-яка інша нація. Захист України – в американських національних інтересах. Засунути голову в пісок, чекаючи, що Європа зробить більше, неправильне рішення. Бо воно лише спростить просування Росії та Китаю на шляху до домінування на світовій арені, дозволяючи противникам Америки реалізовувати свої гегемоністські цілі.

Допомога Україні потрібна зараз, а не колись там потім. Сполучені Штати мають стійкі глобальні зобов’язання, але в трагічній для українців ситуації, якийсь там Майк Джонсон з периферійної Луїзіани, про якого більшість американців і не згадає, тільки він позбудеться посади спікера Палати представників, може вирішувати долю людської цивілізації на користь Путіна.

Республіканці, котрі своїми діями показують, що виступають на боці Росії, ніколи не затвердять допомогу Україні поки вони матимуть більшість в Конгресі. Потрібно терміново шукати інші шляхи та можливості допомоги українцям.

Першим серед яких, є конфіскація і передача Україні арештованих в Європі та Америці російських фінансових активів. Час не чекає. Не можна гратися історичною долею України та всього демократичного світу, адже можуть виникнути такі обставини, що переграти нічого вже не вдасться.

Оприлюднення інформації Майком Тернером, головою комітету у справах розвідки Палати представників Конгресу США про реальну загрозу російської протисупутникової зброї та вбивство режимом Путіна головного опозиціонера його системі Олексія Навального, говорить про те, що у своїй агонії путінська влада може стати абсолютно непередбаченою.

Тому тільки перемога України над московським тоталітарним режимом здатна отверезити ту частину кремлівських еліт, котра ще й досі вважає, що помста Путіна, у разі входження з ним конфлікт, для них є куди страшнішою, ніж гарантоване їхнє колективне потоплення на путінському політичному "Титаніку". Наближається фінал, і російський істеблішмент мусить зробити свій правильний вибір.