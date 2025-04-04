Кинула виклик теорії еволюції людини: у Східній Азії виявили унікальне знаряддя праці

Археологи вперше виявили на території Східної Азії вдосконалені кам'яні знаряддя праці, які раніше вважали унікальними для неандертальців з Європи. Знахідка здивувала науковців, адже інструменти, виготовлені за методом Квіна, були знайдені у Китаї.

Метод Квіна, який використовували неандертальці, був виявлений у Східній Азії вперше. Виявлені знаряддя датуються періодом від 50 000 до 60 000 років тому. Знахідка ставить під сумнів уявлення про статичний розвиток людських популяцій у цьому регіоні, які до цього вважалися менш прогресивними порівняно з Європою та Африкою. Про це пише Interesting Engineering.

Археологи виявили кам'яний скребок, виготовлений за методом Квіна — товстий, асиметричний інструмент із широкою гострою кромкою, на якій помітні сліди використання та заточування. Вважається, що цей інструмент використовували для обробки кісток, рогів або деревини.

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Знахідка викликала здивування в науковому середовищі: як технологія, відома в Європі, з'явилася у Східній Азії? Дослідники припускають два можливі сценарії:

Завезення технології з Заходу: Технологію могли принести люди, які переселилися із західних регіонів. Локальний розвиток: Метод Квіна міг виникнути незалежно в результаті місцевих експериментів.

Дослідники припускають, що знахідка людських решток у цьому регіоні може дати відповідь на питання про походження технології. Марвік, один із авторів дослідження, вважає, що нові відкриття можуть навіть призвести до виявлення раніше невідомого предка людини.

"У Східній Азії ще не знаходили неандертальців. Можливо, нам вдасться знайти денисівця або навіть зовсім новий вид", — поділився сподіваннями Марвік.

Нагадаємо, раніше дослідники відтворили аромат стародавніх мумій.

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