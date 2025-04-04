Армія РФ атакувала Харків та Київщину: влучили у житловий будинок, горів автосалон, є загиблі та поранені

Увечері 3 квітня російська армія атакувала Харків ударними безпілотниками. Внаслідок обстрілів спалахнула пожежа, загинули чотири людини, а ще 34 отримали поранення. Рятувальники продовжують розбирати завали, під якими можуть залишатися люди.

Як повідомили мер Харкова Ігор Терехов та голова ОВА Олег Синєгубов, попередньо зафіксовано два удари дронами-камікадзе типу "Шахед", один з яких влучив у Новобаварський район.

"Харків знову під атакою бойових дронів. Будьте обережні!" — закликав Терехов.

Близько 22:16 стало відомо про влучання в двоповерховий житловий будинок, де виникла масштабна пожежа. Постраждали люди, серед яких є діти.

За інформацією Олега Синєгубова, внаслідок влучання дрона спалахнули приватний будинок та багатоповерхівка.

На 23:01 повідомлялося про 12 поранених, а станом на 23:37 кількість травмованих зросла до 19. О 00:08 стало відомо про двох загиблих, а о 23:47 кількість постраждалих збільшилася до 29.

За даними речника Харківської обласної прокуратури Дмитра Чубенка, усі шість ударів дронів припали на Новобаварський район. Було пошкоджено близько 30 багатоповерхівок. На момент ударів у квартирах перебувало близько 100 людей.

"Дуже багато руйнувань. Усі дрони влучили в радіусі кількох кілометрів — це густонаселений житловий масив", — повідомив Чубенко.

О 00:40 Терехов повідомив про 32 постраждалих, а рятувальники продовжують пошуки трьох осіб під завалами. О 01:18 були знайдені фрагменти третього тіла.

У прокуратурі зазначили, що один із дронів влучив прямо в двоповерховий житловий будинок, зруйнувавши один під’їзд та спричинивши обвал половини будівлі.

Серед загиблих — чоловік і жінка приблизно 40 років. Їхню 10-річну доньку все ще шукають. Серед постраждалих — двоє дітей: 9-річний хлопчик із гострою реакцією на стрес та 16-річний юнак із переломом гомілки.

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У ніч на 4 квітня російські дрони вдарили по території Броварського району Київської області. Внаслідок атаки пошкоджено автосалон, парковку та близько 30 автомобілів.

"На парковці спалахнули два вантажні та два легкові автомобілі, ще 19 транспортних засобів пошкоджено. Також сталося загоряння автосалону та шести авто всередині", — повідомили в ДСНС.

На місці працювали 62 рятувальники та 14 одиниць техніки. Внаслідок атаки двоє людей отримали травми.

Голова Київської ОВА Микола Калашник уточнив, що один із постраждалих — чоловік 1987 року народження — госпіталізований з множинними осколковими пораненнями. Другий постраждалий, чоловік 1963 року народження, отримав легкі тілесні ушкодження.

"Унаслідок атаки пошкоджено СТО, АЗС та дві адміністративні будівлі підприємств. Знищено шість легкових авто та дві вантажівки, пошкоджено ще 12 машин, автобус та вісім вантажівок", — підсумував Калашник.

Нагадаємо, вранці 21 березня армія РФ атакувала Одесу та Запоріжжя дронами.

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