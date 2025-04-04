Чи впливає статус УБД на розмір пенсії: пояснення ПФУ

Учасникам бойових дій (УБД) передбачено певні доплати до пенсії. З урахуванням усіх надбавок та підвищень загальний розмір пенсії для цієї категорії має бути не меншим за 5528 грн.

Про це нагадали у Пенсійному фонді.

Які доплати передбачені для УБД

До пенсії учасника бойових дій встановлюються такі доплати:

Підвищення у розмірі 25% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. У 2025 році цей показник становить 2361 грн , тож сума підвищення дорівнює 590,25 грн .

для осіб, які втратили працездатність. У 2025 році цей показник становить , тож сума підвищення дорівнює . Цільова грошова допомога на прожиття у розмірі 40 грн відповідно до Закону України від 16.03.2004 №1603 "Про поліпшення матеріального становища учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни".

Якщо загальний розмір пенсії з усіма доплатами та надбавками є нижчим за 5528 грн, передбачена щомісячна адресна допомога до необхідного рівня. Доплата нараховується незалежно від виду пенсії.

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Розрахунок пенсійного забезпечення військових

Розмір пенсії військовослужбовців залежить від вислуги років:

За 25 років вислуги — 50% від грошового забезпечення за останні 24 місяці служби плюс 3% за кожен додатковий рік.

При досягненні 45 років та загальному стажі 25 років , з яких не менше 12 років і 6 місяців військової служби — 50% грошового забезпечення за останні 24 місяці плюс 1% за кожен додатковий рік вислуги.

, з яких не менше 12 років і 6 місяців військової служби — 50% грошового забезпечення за останні 24 місяці плюс за кожен додатковий рік вислуги. Максимальний розмір пенсії — 70% від грошового забезпечення за останні два роки служби.

Під час воєнного стану військовослужбовців не звільняють через досягнення пенсійного віку. Претендувати на військову пенсію можна лише після продовження служби до 12,5 років. Про це повідомив директор Юридичного Гончаренко центру Микола Брюховецький.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, якій категорії пенсіонерів підвищать пенсії на 3000 гривень.

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