Влияет ли статус УБД на размер пенсии: объяснение ПФУ

Участникам боевых действий (УБД) предусмотрены определенные доплаты к пенсии. С учетом всех надбавок и повышений общий размер пенсии для этой категории должен быть не менее 5528 грн.

Об этом напомнили в Пенсионном фонде.

Какие доплаты предусмотрены для УБД

К пенсии участника боевых действий устанавливаются следующие доплаты:

Повышение в размере 25% прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность. В 2025 году этот показатель составляет 2361 грн , поэтому сумма повышения равна 590,25 грн .

для лиц, потерявших трудоспособность. В 2025 году этот показатель составляет , поэтому сумма повышения равна . Целевая денежная помощь на проживание в размере 40 грн. в соответствии с Законом Украины от 16.03.2004 №1603 "Об улучшении материального положения участников боевых действий и лиц с инвалидностью в результате войны".

Если общий размер пенсии со всеми доплатами и надбавками ниже 5528 грн, предусмотрена ежемесячная адресная помощь до необходимого уровня. Доплата начисляется вне зависимости от вида пенсии.

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Расчет пенсионного обеспечения военных

Размер пенсии военнослужащих зависит от выслуги лет:

За 25 лет выслуги – 50% от денежного довольствия за последние 24 месяца службы плюс 3% за каждый дополнительный год.

При достижении 45 лет и общем стаже 25 лет , из которых не менее 12 лет и 6 месяцев военной службы - 50% денежного довольствия за последние 24 месяца плюс 1% за каждый дополнительный год выслуги.

, из которых не менее 12 лет и 6 месяцев военной службы - 50% денежного довольствия за последние 24 месяца плюс за каждый дополнительный год выслуги. Максимальный размер пенсии – 70% от денежного довольствия за последние два года службы.

Во время военного положения военнослужащих не увольняют из-за достижения пенсионного возраста. Претендовать на военную пенсию можно только после продления службы до 12,5 лет. Об этом сообщил директор Юридического Гончаренко центра Николай Брюховецкий.

Напомним, ранее мы рассказывали, какой категории пенсионеров повысят пенсии на 3000 гривен.

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