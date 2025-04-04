США можуть змінити правила гри для всіх користувачів крипти

У Сполучених Штатах активно тривають обговорення щодо нового закону про регулювання стейблкоїнів — цифрових токенів, вартість яких прив’язана до реальних валют, зокрема долара. У 2024 році обсяг транзакцій з їх використанням перевищив $27 трильйонів, що робить цей сегмент важливим не лише для фінансового ринку США, а й для всієї глобальної криптоспільноти. У центрі уваги — майбутнє таких активів, як USDT і USDC, які давно стали звичними інструментами для збереження вартості, обміну й транскордонних переказів.

Конгрес наразі обирає між двома сценаріями. Перший передбачає перевагу для внутрішніх емітентів — компаній, зареєстрованих у США. Це означає фактичне витіснення іноземних гравців, таких як Tether, який, до речі, зберігає більше американських держоблігацій, ніж деякі європейські держави. Другий варіант — створення конкурентного середовища, у якому як американські, так і міжнародні емітенти зможуть працювати на однакових умовах. Саме останній підхід експерти називають конструктивним для довгострокового розвитку криптоекономіки.

Для користувачів криптовалюти наслідки цих рішень будуть відчутними. Стейблкоїни часто використовують у країнах із слабкою банківською системою, як засіб збереження коштів у стабільній валюті, або для обходу обмежень традиційних фінансових установ. Якщо США закриють ринок для іноземних емітентів, багато користувачів втратять доступ до перевірених і зручних платформ, з якими працюють роками. Крім того, монополізація з боку кількох американських компаній може знизити конкуренцію, а отже — підвищити ризики централізації, втрати приватності та зростання комісій.

Цікаво, що твердження про виключну надійність лише американських емітентів не зовсім відповідає дійсності. Той самий Tether активно співпрацює з правоохоронними структурами в десятках країн і має історію блокування транзакцій, пов’язаних із відмиванням коштів або незаконною діяльністю. Це свідчить про те, що поза межами США існують не менш відповідальні і технологічно розвинені компанії, які готові працювати в рамках прозорих стандартів. Обмеження таких гравців — це не захист, а втрачена можливість.

У підсумку, ця дискусія — не просто чергова політична боротьба в стінах Конгресу. Це момент істини для всього крипторинку. Якщо закон буде побудований на принципах відкритості, прозорості та конкуренції — виграють усі: користувачі, інноваційні компанії та фінансова система загалом. Якщо ж США зроблять ставку на закриту модель, це може стати кроком назад — до контрольованих, повільних і неефективних фінансів, від яких крипта з самого початку й намагалася відійти.

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