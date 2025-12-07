Яку категорію громадян позбавлять субсидії на опалення та чому 

З початком опалювального сезону в жовтні 2025 року українці можуть знову розраховувати на субсидію для оплати комунальних послуг. Допомога призначається з місяця звернення до кінця сезону, але не всім — Пенсійний фонд суворо перевіряє майновий стан і доходи.

Пенсійний фонд самостійно продовжив виплати тим, хто вже отримував субсидію або мав "нульову" допомогу влітку. Таким домогосподарствам повторно звертатися не потрібно — виплати почнуться автоматично. Про це пише НП.

Кому необхідно подати заяву

Обов’язково звернутися до ПФУ, якщо ви подаєте документи вперше, отримали відмову влітку через борги чи відсутність доходів, або змінився склад сім’ї чи соціальний статус. Заяву з декларацією можна подати особисто в сервісному центрі, поштою, через електронні сервіси ПФУ або через уповноважених осіб місцевого самоврядування.

Які доходи враховують

Для розрахунку беруться доходи за два попередні квартали, а для пенсіонерів — виплати за останній місяць. Про будь-які зміни в складі сім’ї чи доходах необхідно повідомити протягом 30 днів.

Кому субсидію не призначать

Відмову отримають, якщо протягом року особа здійснила витрати понад 100 тис. грн на купівлю землі, житла, транспорту, цінних паперів, віртуальних активів, будматеріалів, оплату послуг (крім медичних, освітніх та ЖКП), внески до статутного капіталу, благодійність, позики чи купівлю валюти.

Також субсидію не дадуть за наявності депозитів або ОВДП понад 100 тис. грн, автомобіля молодшого 5 років (крім мопедів), двох і більше авто молодших 15 років, або якщо особа не мала доходів, отримувала менше мінімальної зарплати, не сплачувала ЄСВ три місяці чи має борги з аліментів понад три місяці.

Винятки діють для житла в спільній власності, отриманого в спадок, на окупованих територіях, непридатного для проживання чи наданого сиротам державою, а також для безвісти зниклих, осіб з медично підтвердженою залежністю, під арештом чи відсторонених від роботи.

