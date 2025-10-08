Пенсійні розрахунки: що очікує українців, які мають лише 18 років трудового стажу

На розмір майбутньої пенсії впливає не лише рівень заробітку. Важливе значення мають також трудовий стаж і вік людини.

За офіційного трудового стажу в 18 років право на вихід на пенсію настає лише у 65 років, зазначає 24 Канал. Для прикладу, якщо людина:

мала середній дохід близько 10 000 грн;

виходить на пенсію за загальними правилами,

то розмір виплат становитиме орієнтовно 2,2 тис. грн. Водночас фактична сума пенсії може трохи відрізнятися від розрахункової.

Річ у тім, що для таких пенсіонерів передбачено вищий мінімальний розмір виплат. Тож держава "дотягує" суму до встановленого мінімуму. Наразі він становить 3 038 гривень.

Усі наведені розрахунки зроблені за допомогою пенсійного калькулятора.

Що варто знати про пенсії в Україні сьогодні

Для виходу на пенсію необхідно мати достатній страховий стаж. Вже у 2026 році мінімальні вимоги зростуть:

у 60 років – потрібно буде щонайменше 33 роки стажу,

у 63 роки – не менше 23 років,

у 65 років – мінімум 15 років стажу, повідомляє ПФУ.

Зростання пенсійних виплат в Україні відбувається, зокрема, завдяки доплатам і надбавкам, серед яких і вікова. Її розмір залежить від віку пенсіонера та коливається у межах від 300 до 570 гривень.

Крім того, пенсійне посвідчення залишається важливим документом – воно підтверджує право людини на пільги, зокрема на безкоштовний проїзд у громадському транспорті.

