В Україні зросте ціна на популярні продукти: якою буде вартість

Після завершення новорічних свят українці традиційно уважно придивляються до цін у магазинах. Економісти ж дають різні прогнози на січень: одні говорять про стриману інфляцію, інші попереджають про можливе помітніше подорожчання. За оцінками фахівців, зростання споживчих цін може коливатися в межах від 0,5% до 1,5% — залежно від рівня доходів населення, податкових змін та ситуації в енергетиці.

Економіст Олег Пендзин прогнозує відносно спокійний початок року з інфляцією на рівні близько 0,5%. Він пояснює це традиційним спадом купівельної активності після свят, коли домогосподарства суттєво скорочують витрати.

За такого сценарію різкого подорожчання не очікується на товари з коротким терміном зберігання, зокрема молочні продукти, свіже м’ясо та живу рибу. Стабільними, за його словами, мають залишатися й ціни на імпортні овочі — огірки, помідори та солодкий перець, оскільки вони вже продаються за максимальними сезонними цінами. Також не прогнозується суттєвих змін у вартості цитрусових і яєць, адже їхня пропозиція на ринку наразі є достатньою.

Водночас навіть у разі помірної інфляції можливе поступове зростання цін на овочі борщового набору та яблука через збільшення витрат на зберігання в спеціалізованих сховищах. Також може подорожчати хліб — через зростання собівартості виробництва.

Інфляційні ризики: що може підштовхнути ціни вгору Аналітик Андрій Шевчишин допускає більш динамічний сценарій, за якого інфляція у січні може сягнути 1,5%. Він наголошує, що на ціни впливатимуть чинники, не пов’язані безпосередньо з продовольчим сектором.

Серед основних причин можливого подорожчання він називає підвищення доходів населення з 1 січня — зокрема мінімальної заробітної плати, пенсій та зарплат бюджетникам. Додатковий тиск створить і планове зростання акцизів на алкоголь, тютюнові вироби та пальне, що швидко позначається на роздрібних цінах. Окремо експерт згадує так звану генераторну націнку, коли бізнес закладає у вартість товарів витрати на пальне для автономного живлення через перебої з електропостачанням.

