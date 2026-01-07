В Украине вырастет цена на популярные продукты: какой будет стоимость

После завершения новогодних праздников украинцы традиционно пристально присматриваются к ценам в магазинах. Экономисты же дают разные прогнозы на январь: одни говорят о сдержанной инфляции, другие предупреждают о возможном более заметном подорожании. По оценкам специалистов рост потребительских цен может колебаться в пределах от 0,5% до 1,5% — в зависимости от уровня доходов населения, налоговых изменений и ситуации в энергетике.

Цены на продукты после праздников: что может остаться стабильным Экономист Олег Пендзин прогнозирует относительно спокойное начало года с инфляцией на уровне около 0,5%. Он объясняет это традиционным спадом покупательской активности после праздников, когда домохозяйства существенно сокращают расходы.

При таком сценарии резкого подорожания не ожидается товары с коротким сроком хранения, в частности молочные продукты, свежее мясо и живую рыбу. Стабильными, по его словам, должны оставаться цены на импортные овощи — огурцы, помидоры и сладкий перец, поскольку они уже продаются по максимальным сезонным ценам. Также не прогнозируется существенных изменений в стоимости цитрусовых и яиц, ведь их предложение на рынке пока достаточно.

В то же время даже при умеренной инфляции возможен постепенный рост цен на овощи борщового набора и яблоки из-за увеличения расходов на хранение в специализированных хранилищах. Также может подорожать хлеб из-за роста себестоимости производства.

Инфляционные риски: что может подтолкнуть цены Аналитик Андрей Шевчишин допускает более динамичный сценарий, при котором инфляция в январе может достичь 1,5%. Он отмечает, что на цены будут влиять факторы, не связанные напрямую с продовольственным сектором.

Среди основных причин возможного подорожания он называет повышение доходов населения с 1 января — в частности, минимальной заработной платы, пенсий и зарплат бюджетникам. Дополнительное давление создаст и плановый рост акцизов на алкоголь, табачные изделия и горючее, что быстро сказывается на розничных ценах. Отдельно эксперт упоминает так называемую генераторную наценку, когда бизнес закладывает в стоимость товаров расходы на топливо для автономного питания из-за перебоев с электроснабжением.

