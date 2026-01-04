В Україні дорожчає популярний продукт: яка ціна за кілограм 

В Україні яловичина споживається значно менше, ніж свинина чи курятина, насамперед через високу ціну. За словами заступника голови Всеукраїнської аграрної ради Дениса Марчука, цей вид м'яса продовжує дорожчати слідом за глобальними тенденціями.

У світі спостерігається скорочення виробництва яловичини, що призводить до дефіциту та зростання цін. Україна активно експортує це м'ясо, отримуючи високі прибутки на зовнішніх ринках. "Якщо яловичина дорожча за кордоном, то й усередині країни ціни зростають аналогічно", — пояснює Марчук в інтерв'ю "Главреду".

Водночас експерт попереджає: подальше підвищення цін може призвести до різкого падіння попиту. "Яловичина вже зараз коштує дорого. Якщо підняти ціну ще більше, її просто перестануть купувати. Бізнес орієнтується на платоспроможність українців: якщо продукт не продається, ціну не вдасться підняти, як би цього не хотілося".

Найпоширенішим м'ясом в Україні залишається курятина завдяки нижчій ціні та доступності для більшості населення. Перед святами вона також подорожчала через сезонний сплеск попиту та зростання витрат виробників (енергоносії, корми).

Проте Марчук прогнозує: у січні–лютому 2026 року, коли попит традиційно спаде, ціни на курятину можуть стабілізуватися або навіть трохи знизитися.

