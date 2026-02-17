Пільгові кредити на генератори для власників приватних будинків: як отримати

В Україні реалізується масштабна державна програма підтримки власників приватних будинків, яка дає змогу придбати обладнання для автономного енергоживлення на пільгових умовах. Окрім зниженої відсоткової ставки за кредитом, передбачена також часткова компенсація витрат з держбюджету.

Про це повідомляє прем’єр-міністр Юлія Свириденко в Telegram. Програма дозволяє оформити позику у банках-партнерах зі ставкою від 0% річних — її розмір залежить від строку кредитування. Якщо кредит береться на термін до одного року, ставка становить 0% річних, до двох років — 5%, до трьох років — 7%. У разі оформлення позики на довший період, але не більше десяти років, застосовується стандартна банківська ставка. Максимальна сума кредиту на одну адресу становить 480 тисяч гривень.

Держава також повертає частину коштів після встановлення та введення обладнання в експлуатацію. Розмір компенсації залежить від обраного комплекту: 20% вартості покривають у разі придбання лише генератора, 25% — якщо купується генератор разом із акумулятором, і 30% — за повний комплект, що включає сонячну електростанцію, генератор та акумулятор. Важливо, що кредитні кошти можна спрямувати не лише на придбання техніки, а й на додаткове обладнання та монтажні роботи.

Щоб скористатися програмою, потрібно звернутися до одного з банків, які беруть участь у державній ініціативі "Доступні кредити 5-7-9%", подати заявку із зазначенням необхідного обладнання та пройти перевірку платоспроможності. У разі схвалення банк перераховує кошти безпосередньо постачальнику в безготівковій формі. Після встановлення системи держава компенсує визначений відсоток суми кредиту, зарахувавши його на рахунок позичальника.

