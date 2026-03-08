Заброньованому прийшла повістка: що робити 

Наявність законних підстав для відстрочки від мобілізації не означає, що військовозобов’язаного не можуть викликати до територіального центру комплектування. Навіть людина з оформленою відстрочкою може отримати повістку поштою або за місцем проживання. Чому так трапляється, чи потрібно приходити до ТЦК та які документи слід мати при собі — пояснив адвокат.

Як розповів у коментарі РБК адвокат адвокатського бюро "Романа Сацика" Ярослав Хлівний, повістка може надійти будь-якому військовозобов’язаному незалежно від його статусу. Це стосується як людей із відстрочкою або бронюванням, так і тих, хто перебуває у розшуку. За словами юриста, повістка фактично є офіційним способом комунікації між Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки та громадянином щодо певного питання, яке потребує уточнення.

Водночас наразі законодавство не містить чітких норм, що регулюють цифрову комунікацію між ТЦК і громадянами. Тому телефонні дзвінки або SMS-повідомлення з проханням з’явитися до центру комплектування зазвичай не створюють юридичних наслідків. Натомість повістка є офіційним документом, який зобов’язує людину відреагувати на виклик.

Які бувають повістки

ТЦК можуть надсилати різні типи повісток, зокрема:

для уточнення військово-облікових даних;

для проходження військово-лікарської комісії.

Чи потрібно приходити до ТЦК, якщо є відстрочка

Поширена думка, що за наявності відстрочки або бронювання можна ігнорувати повістку, є неправильною. За словами адвоката, закон вимагає обов’язково відреагувати на виклик. У разі безпідставної неявки людину можуть оголосити в розшук, а також накласти адміністративний штраф.

Чому виникають помилки з повістками

Юрист зазначає, що раніше траплялися випадки, коли повістки надсилали навіть військовослужбовцям, які вже служать, або ветеранам. Проте зараз таких помилок стає менше.

За його словами, Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки поступово вдосконалюють систему обліку та переходять від паперової документації до використання електронних реєстрів, що має зменшити кількість помилкових викликів у майбутньому.

