Забронированному пришла повестка: что делать

Наличие законных оснований дляотсрочки от мобилизации не означает, что военнообязанные не могут вызвать в территориальный центр комплектования. Даже человек с оформленной отсрочкой может получить повестку по почте или по месту жительства. Почему так случается, нужно ли приходить в ТЦК и какие документы нужно иметь при себе, — объяснил адвокат.

Как рассказал в комментарии РБК адвокат адвокатского бюро "Романа Сацика" Ярослав Хливный, повестка может поступить любому военнообязанному независимо от его статуса. Это касается как людей с отсрочкой или бронированием, так и находящихся в розыске. По словам юриста, повестка фактически является официальным способом коммуникации между Территориальным центром комплектования и социальной поддержки и гражданином по определенному вопросу, нуждающемуся в уточнении.

В то же время законодательство не содержит четких норм, регулирующих цифровую коммуникацию между ТЦК и гражданами. Поэтому телефонные звонки или SMS с просьбой явиться в центр комплектования обычно не создают юридических последствий. Повестка же является официальным документом, который обязывает человека отреагировать на вызов.

Какие бывают повестки

ТЦК могут отправлять различные типы повесток, в частности:

для уточнения военно-учетных данных;

для прохождения военно-врачебной комиссии.

Нужно ли приходить в ТЦК, если есть отсрочка

Распространенное мнение, что при наличии отсрочки или бронирования можно игнорировать повестку, неправильно. По словам адвоката, закон требует обязательно отреагировать на вызов. В случае безосновательной неявки человека могут объявить в розыск, а также наложить административный штраф.

Почему возникают ошибки с повестками

Юрист отмечает, что ранее случались случаи, когда повестки присылали даже уже служащим военнослужащим или ветеранам. Однако сейчас таких ошибок становится меньше.

По его словам, Территориальные центры комплектования и социальной поддержки постепенно усовершенствуют систему учета и переходят от бумажной документации к использованию электронных реестров, что должно уменьшить количество ошибочных вызовов в будущем.

