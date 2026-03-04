Какие обновления в выплатах переселенцам ожидаються с 1 марта

В Украине продолжает действовать комплексная система поддержки внутренне перемещенных лиц, охватывающая как ежемесячные денежные выплаты, так и программы жилищной помощи. Кроме базовой финансовой поддержки на проживание, переселенцы могут воспользоваться субсидией на аренду жилья, а общественные организации получить льготные условия для обустройства временных приютов.

Об этом сообщает издание " Факты ICTV ".

Выплаты для ВПЛ

В Национальной социальной сервисной службе пояснили, что лица, получившие статус ВПЛ, имеют право на государственную поддержку в течение первых шести месяцев. Размеры ежемесячного пособия составляют:

3 000 грн - на ребенка;

3 000 грн - для лица с инвалидностью;

2 000 грн – для совершеннолетнего переселенца.

Чтобы оформить выплаты, необходимо получить справку ВПЛ и подать заявление. Это можно сделать через приложение Действие, в ЦНАПе или в сервисном центре Пенсионного фонда Украины.

Дополнительная поддержка в первые шесть месяцев

По данным Нацсоцслужбы, в этот период также предусмотрена дополнительная финансовая помощь для трудоустроенных переселенцев:

2 000 грн - для ВПЛ;

3 000 грн - для лиц с инвалидностью.

По истечении шестимесячного срока выплаты могут продлить для уязвимых категорий — пенсионеров, людей с инвалидностью, детей-сирот и других нуждающихся в поддержке. Кроме того, право на дальнейшие начисления имеют семьи, если среднемесячный доход на одного члена семьи не превышает 9444 грн.

Подать заявление на продление помощи можно через Действие, ЦНАП или органы Пенсионного фонда.

Субсидия на аренду жилья

Для переселенцев, лишившихся жилья или не могущих вернуться к нему из-за оккупации или разрушения, действует механизм частичной компенсации стоимости аренды. Также программой могут пользоваться приемные семьи.

Среди основных условий – отсутствие собственного жилья в безопасном регионе и наличие официального договора аренды. Копию договора вместе с заявлением следует подать в территориальное подразделение Пенсионного фонда Украины.

Решение о назначении субсидии принимается в течение 10 дней. По результатам заявителя информируют о начислении пособия, отказе или необходимости уточнения данных.

Размер субсидии определяется индивидуально. Он зависит от дохода семьи, количества ее членов и стоимости аренды жилья в конкретном регионе. Предварительно рассчитать возможную сумму можно с помощью онлайн-калькуляторов, однако окончательное решение принимается Пенсионным фондом после проверки документов.

Читайте также: Льготы на газ для участников боевых действий: как оформить

Льготная аренда для обустройства приютов

Кабинет Министров разрешил гражданским и благотворительным организациям арендовать государственное и коммунальное имущество для размещения переселенцев на специальных условиях. Для профильных организаций арендная ставка будет составлять лишь 0,01% от расчетной стоимости имущества.

Кроме того, государственные учреждения в сферах образования, медицины и культуры могут получать помещения для расселения ВПЛ без проведения аукциона за символическую плату в размере 1 гривны в месяц.

Напомним, мы уже писали, на какие образовательные льготы имеют право военные.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!