Ожидается магнитная буря с индексом 3,7: прогноз на 2 марта

Магнитные бури могут влиять на атмосферное давление, из-за чего часть людей в такие дни жалуется на головные боли, повышенную усталость или эмоциональное напряжение.

Уровень геомагнитной активности оценивается по планетарному К-индексу - шкале от 0 до 9. Показатели от 5 и выше свидетельствуют о сильной магнитной буре.

В понедельник прогнозируют К-индекс 3,7 (зеленый уровень), что характеризует слабую геомагнитную активность. Следует учитывать, что такие прогнозы могут корректироваться, поскольку специалисты обновляют данные каждые три часа. Об этом сообщает NOAA.

Что такое магнитная буря

Магнитная буря возникает из-за вспышек и выбросов энергии на Солнце. Во время таких процессов в космос попадают потоки заряженных частиц – протонов и электронов. Когда они достигают магнитосферы Земли, происходят геомагнитные возмущения.

К-индекс от 1 до 4 обычно означает незначительные колебания, которые большинство людей не испытывают. Показатели от 5 считаются сильными бурями (красный уровень) и могут влиять не только на самочувствие, но и на работу технических систем спутников, радиосвязи или навигации. При К-индексе 7–8 возможно наблюдение полярного сияния.

Воздействие на самочувствие

Во время магнитных бурь некоторые люди могут испытывать головные боли, сонливость, снижение концентрации или раздражительность. Специфического лечения такого влияния не существует, однако симптомы можно облегчить привычными средствами и соблюдением здорового режима.

Как поддержать организм

В период повышенной геомагнитной активности специалисты советуют:

соблюдать стабильный режим сна и полноценно отдыхать;

сбалансированно питаться, ограничить употребление жирной, острой и соленой пищи, снизить количество кофе и отказаться от алкоголя;

пить достаточно воды и травяные чаи;

больше времени проводить на свежем воздухе, избегая длительного пребывания под прямым солнцем;

поддерживать умеренную физическую активность;

минимизировать стресс и конфликтные ситуации;

людям с хроническими заболеваниями – иметь под рукой необходимые лекарства и планировать дополнительный отдых.

Утром поможет контрастный душ для бодрости, а вечером – теплая ванна для расслабления.

