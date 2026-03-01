Может ли военнообязанный, ухаживающий за отчимом получить отсрочку: объяснение юриста

В Украине отсрочка от мобилизации по уходу за близким родственником предоставляется только по четко определенному перечню лиц. Уход за отчимом или мачехой не входит в этот список, поэтому ТЦК законно отказывает в оформлении такой отсрочки. Юристы объяснили единственный реальный путь, который в некоторых случаях все же позволяет получить отсрочку в подобной ситуации.

Об этом подробно рассказали на портале " Юристы.UA ", комментируя обращение военнообязанного. Мужчина планировал оформить отсрочку именно из-за необходимости ухаживать за отчимом. Он спросил юристов, будет ли это достаточным основанием.

Ответ был однозначным. Адвокат Евгений Александрович объяснил: "Исходя из изложенной информации, оснований для получения отсрочки от призыва во время мобилизации нет. Рекомендую обратить внимание на другие предусмотренные законом основания.

Юрист Юрий Айвазян подробнее разъяснил причину отказа: "К сожалению, вы не имеете права на отсрочку при описанных обстоятельствах. Отчим (или мачеха) не относится к родственникам первой степени родства, на которых распространяется эта норма".

Единственный вариант, который теоретически может сработать — признание отчима недееспособным через суд и назначение военнообязанного его опекуном. Это возможно только при условии, что у отчима есть стойкое психическое заболевание, подтвержденное выводом медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК) и судебным решением о признании недееспособным.

В таком случае отсрочка предоставляется не по факту ухода, а по другому основанию – статусу опекуна недееспособного лица (п. 11 ч. 1 ст. 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации").

Юристы отмечают: просто факт проживания вместе и оказание помощи отчиму или мачехе не дает права на отсрочку. Закон четко ограничивает круг лиц первой степени родства: родители, дети, муж/жена, родные братья/сестры. Отчим и мачеха в этот перечень не входят.

