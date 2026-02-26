С 1 марта у некоторых украинцев возрастут пенсии: кого касается

Кабинет Министров Украины принял решение об индексации пенсий и страховых выплат с 1 марта 2026 года на 12,1%. Это повышение превышает уровень инфляции за 2025 год, составивший 8%, и позволит существенно поддержать доходы пенсионеров в условиях роста цен.

Об этом сообщил министр социальной политики Денис Улютин. По его словам, после перерасчета пенсии возрастут минимум на 100 гривен и максимум на 2595 гривен.

Размер индексации рассчитан по формуле, предусмотренной законодательством: 50% коэффициента зависит от инфляции за предыдущий год (8%), а еще 50% – от роста средней заработной платы за три года (16,1%). В итоге это дало общий коэффициент повышения 12,1%.

Особое внимание было уделено самым уязвимым категориям пенсионеров. После индексации минимальные пенсионные выплаты составят:

для лиц в возрасте 80 лет и старше при наличии не менее 25 лет стажа (мужчины) или 20 лет (женщины), а также для пенсионеров от 65 лет, не работающих и имеющих полный страховой стаж (35/30 лет) - 4213 грн (было 3758 грн);

для пенсионеров старше 70 лет с полным страховым стажем - 4050 грн (было 3613 грн);

для пенсионеров младше 70 лет с полным страховым стажем - 3725 грн (было 3323 грн);

для пенсионеров с неполным страховым стажем – 3406 грн (было 3038 грн).

Также будут проиндексированы минимальные пенсии для лиц с инвалидностью в результате войны и участников боевых действий.

В то же время пенсии, размер которых установлен на уровне прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность или максимальной пенсии (10 прожиточных минимумов), не подлежат мартовской индексации. Их уже повысили с 1 января 2026 г. после роста прожиточного минимума. Без изменений останутся выплаты прокурорам и судьям в отставке.

Премьер-министр Юлия Свириденко подчеркнула, что мартовская индексация на 12,1% выше инфляции за прошлый год и направлена на сохранение покупательной способности пенсионеров. Правительство продолжает работать над тем, чтобы социальные выплаты в Украине росли опережающими темпами по сравнению с инфляцией и ростом цен.

