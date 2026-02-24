Какая категория пенсионеров имеет 100% скидку на оплату коммуналки

В 2026 году оплата жилищно-коммунальных услуг продолжает оставаться ощутимой статьей расходов для многих украинцев, в частности для пожилых людей. В то же время, отдельные категории пенсионеров имеют право на полное или частичное освобождение от этих платежей.

О том, кто может воспользоваться льготами в марте 2026 года, сообщает Пенсионный фонд Украины.

Кто имеет право на 100% скидку

Речь идет о пенсионерах, работавших в сельской местности и после ухода на заслуженный отдых продолжают там проживать. Для них предусмотрено полное освобождение от оплаты жилищно-коммунальных услуг, а также компенсация расходов на приобретение печного топлива и сжиженного газа — в пределах установленных социальных норм.

К перечню льготных категорий относятся:

работники образовательных учреждений;

специалисты по защите растений;

работники библиотек и музеев;

медицинские и фармацевтические работники;

сотрудники государственных и коммунальных учреждений культуры

Условия получения льготы

Чтобы воспользоваться правом на освобождение от оплаты, необходимо удовлетворять нескольким требованиям:

иметь не менее трех лет стажа в должности;

на момент ухода на пенсию работать именно по этой специальности;

после назначения пенсии проживать в сельской местности.

Не считая того, учитывается уровень дохода. Льгота предоставляется только пенсионерам, у которых среднемесячный доход на одного члена семьи за последние шесть месяцев не превышает определенный показатель. По информации Пенсионного фонда Украины, в 2026 году этот порог составляет 4660 гривен.

Как оформить льготу

Скидка назначается на 12 месяцев с даты обращения, но действует не более чем до завершения календарного года. Она распространяется исключительно на самого пенсионера и не применяется к другим членам семьи.

Для оформления необходимо подать:

заявление;

документы, подтверждающие проживание в сельской местности.

Если лицо еще не включено в реестр льготников, дополнительно нужно предоставить справку о праве на льготу. Ее выдают учреждения образования, здравоохранения, культуры или органы местного самоуправления.

Подать документы можно лично в сервисных центрах Пенсионного фонда, центрах предоставления административных услуг или местных органах власти, отправить по почте или оформить обращение онлайн через портал Пенсионного фонда или приложение "Действие".

