Не стоит тратить средства: топ разочарующих внедорожников

Внедорожники остаются популярными благодаря своей проходимости и универсальности – они способны преодолевать сложные участки, в том числе броды и бездорожье. В то же время не все SUV все равно удачны. Если раньше такие авто часто критиковали за высокие расходы горючего, то современные технологии отчасти решили эту проблему. Однако вопросы комфорта, надежности и соотношения цены и качества до сих пор актуальны.

Эксперты Consumer Reports проанализировали ряд моделей и определили кроссоверы и внедорожники, которые, по их мнению, уступают конкурентам. Об этом сообщает SlashGear.

Jeep Grand Cherokee 2025

Jeep Grand Cherokee, по оценкам специалистов, не полностью оправдывает ожидания покупателей. Среди минусов — умеренная экономичность и характеристики, позволяющие конкурентам выглядеть более убедительно. В качестве альтернативы эксперты советуют Honda Passport, отмечая его плавный ход и лучший баланс цены и качества.

Jeep Compass 2026

Jeep Compass получил критику за жесткую подвеску, рывки во время движения и шумный двигатель. Кроме того, салон называют тесным и не слишком удобным, особенно для продолжительных поездок. В Consumer Reports рекомендуют обратить внимание на Subaru Crosstrek. Среди его преимуществ — более просторный интерьер, более комфортная езда, более доступная стартовая цена и система полного привода X-Mode для лучшего контроля на складных покрытиях.

Alfa Romeo Tonale 2026

Alfa Romeo Tonale, по мнению обозревателей, не демонстрирует существенного прогресса по сравнению с предыдущей версией. Интерьер с множеством пластиковых элементов выглядит менее премиально, чем ожидается от бренда. Несмотря на мощность в 285 л.с. и полный привод, модель не полностью соответствует статусу роскошного SUV. Альтернативой называют BMW X1 — с более современным салоном, турбодвигателем и в целом более комфортными характеристиками.

Mazda CX-90 2025

По результатам опросов, Mazda CX-90 имеет невысокие показатели надежности, а плагин-гибридная версия показала еще более слабые результаты. Хотя модель имеет потенциал, эксперты советуют присмотреться к Toyota Highlander Hybrid. Этот SUV предлагает просторный салон, хороший уровень комфорта и традиционную для бренда надежность.

GMC Terrain 2026

GMC Terrain считается менее подходящим для бездорожья или сложных подъемов. Он лучше подходит для городских и пригородных поездок, однако водителям, которые ищут более универсальный автомобиль, советуют рассмотреть Subaru Forester Hybrid с гибридной силовой установкой и 2,5-литровым двигателем мощностью 194 л.с.

Land Rover Defender 2026

Land Rover Defender привлекает узнаваемым "квадратным" дизайном и возможностью разместить до восьми пассажиров. Однако эксперты считают, что модель уже не выглядит столь современной, как ее конкуренты. В качестве более актуальной альтернативы называют BMW X5, предлагающий более современные технологии и лучший общий баланс характеристик.

