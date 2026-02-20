Какие бензиновые автомобили самые популярные в Украине
В январе 2026 года автопарк Украины пополнился 11,4 тысяч легковых автомобилей с бензиновыми двигателями. Это на 40% больше, чем за аналогичный период прошлого года
Из этого количества 1,7 тысяч единиц приходилось на новые автомобили (+5% к январю 2025 года), а остальные 9,7 тысячи — на подержанные машины, импортируемые из-за рубежа (+49%). Об этом свидетельствуют данные ассоциации " УкрАвтопром ".
Самые новые новые бензиновые легковушки в январе
Лидером продаж среди новых бензиновых моделей стал компактный кроссовер Hyundai Tucson – украинцы приобрели 183 таких автомобиля. Модель продолжает удерживать первенство благодаря удачному сочетанию цены и качества, надежной подвеске, адаптированной к украинским дорогам, а также богатому набору опций даже в базовых комплектациях.
ТОП-5 новых бензиновых легковушек января 2026 года:
- Hyundai Tucson - 183 шт.
- Mazda CX-5 - 139 шт.
- Škoda Kodiaq - 75 шт.
- Škoda Octavia - 70 шт.
- Suzuki SX4 - 67 шт.
Лидеры среди импортируемых подержанных бензиновых авто
Среди машин, привезенных из-за границы, безоговорочным фаворитом стал Volkswagen Golf – 649 единиц в месяц. Эта модель уже много лет остается классикой вторичного рынка благодаря легендарной надежности, качественному сборнику, комфортному салону, универсальности и привлекательной цене на вторичном рынке.
ТОП-5 самых популярных подержанных бензиновых автомобилей января:
- Volkswagen Golf - 649 шт.
- Volkswagen Tiguan - 560 шт.
- Nissan Rogue - 553 шт.
- Audi Q5 - 542 шт.
- Škoda Octavia - 337 шт.
Сегмент бензиновых автомобилей продолжает демонстрировать устойчивый рост, несмотря на постепенное увеличение доли гибридов и электрокаров. Основной спрос как на новые, так и на б/у машины приходится на кроссоверы и компактные семейные модели, сочетающие практичность, экономичность и относительно доступную стоимость обслуживания.
Особенно заметно возросла доля импортируемых подержанных авто - это свидетельствует о том, что украинцы ищут проверенные временем модели за разумные деньги в условиях ограниченного выбора новых автомобилей и высоких цен на первичном рынке.
