Ожидается магнитная буря красного уровня: прогноз на 17 февраля

Геомагнитная активность оценивается по шкале от 0 до 9 с помощью планетарного К-индекса. Если показатель достигает 5 и выше, то речь идет о сильной магнитной буре. Во вторник прогнозируется повышенная солнечная активность с К-индексом 5,7. Это красный уровень, соответствующий сильной магнитной буре. Такие колебания могут влиять на самочувствие метеочувствительных людей и работу некоторых технических систем.

Об этом сообщает NOAA. Следует учитывать, что прогнозы могут корректироваться, ведь специалисты обновляют данные каждые три часа. Поэтому информация о геомагнитной ситуации может изменяться в течение суток.

Что такое магнитная буря? Магнитные бури возникают вследствие солнечных вспышек и выбросов энергии, во время которых в космос попадает большое количество заряженных частиц — протонов и электронов. Когда они достигают магнитосферы Земли, происходят возмущения, которые называют магнитными или солнечными бурями.

Уровень интенсивности определяют по К-индексу: – показатели от 1 до 4 считаются слабыми и часто остаются незаметными; – значения от 5 и выше классифицируются как сильные бури (красный уровень); – при К-индексе 7–8 возможны полярные сияния.

Во время мощных бурь иногда фиксируются перебои в работе спутников, радиосвязи, мобильных сетей и навигационных систем.

Возможное влияние на самочувствие Из-за изменения атмосферного давления и геомагнитных колебаний некоторые люди могут испытывать головную боль, усталость, раздражительность или снижение концентрации. Специфического лечения нет, однако симптомы можно облегчить привычными средствами после консультации с врачом.

Как поддержать организм в период магнитных бурь

– соблюдать режим сна и сбалансированного питания; – ограничить употребление жирной, острой пищи, алкоголя и чрезмерного количества кофе; – пить достаточно воды и травяные чаи; – больше бывать на свежем воздухе, избегая длительного пребывания под прямым солнцем; – поддерживать умеренную физическую активность; – минимизировать стрессовые ситуации; – людям с хроническими заболеваниями – больше отдыхать и иметь под рукой необходимые препараты; – для тонуса с утра подойдет контрастный душ, а вечером – теплая ванна для расслабления.

Регулярное отслеживание прогнозов и внимательное отношение к собственному самочувствию помогут легче пережить периоды повышенной солнечной активности.

